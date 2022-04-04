“Hayata Renk Verelim” projesinde 206 öğrenciye eğitim verildi

Kastamonu'da “Hayata Renk Verelim” projesi çerçevesinde 206 öğrenciye eğitim verildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “Hayata Renk Verelim 2022” sosyal sorumluluk projesi faaliyetleri çerçevesinde “BilgilendirmeBilinçlendirme” etkinliklerine yönelik olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Erkan Kendirci İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ziyaret edildi. Ziyaretlerde eğitim görmekte olan öğrencilere temel güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı, sosyal medya bağımlılığı, polislik meslek tanıtımı, çevre, doğa ve hayvan sevgisi, güvenli geçiş alanları, yaya geçitleri ve alt geçitler hakkında bilgilendirmeler yapıldı ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu anasınıfı öğrencilerine animasyon filmi izlettirildi.

Etkinlikler sonrasında Şehit Erkan Kendirci İlkokulu’ndan 70 ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’ndan 136 öğrenci olmak üzere toplam 206 öğrenciye okuma seti, boyama kitabı, kalem seti, minik polis kimlik kartı, not defteri, etiket gibi kırtasiye malzemesi ve ahşap oyun setleri hediye edildi. Ayrıca anasınıfı öğrencilerine çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Proje çerçevesinde bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin il merkezi ve ilçelerinde devam edeceği belirtildi.

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