Orman kesimi sırasında öldürülen Bayam toprağa verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’da orman kesimi sırasında akrabaları tarafından çıkan tartışmada silahla öldürülen Hamdi Bayam, toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Celep Köyü Yılancı Mahallesinde orman kesimi sırasında akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 50 yaşındaki Hamdi Bayam, yapılan otopsisinin ardından Taşköprü ilçesine getirildi. Taşköprü’de Celep köyünde düzenlenen cenaze merasiminin ardından Hamdi Bayam köy mezarlığında toprağa verildi. Olayda hayatını kaybeden Hamdi Bayam’ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.