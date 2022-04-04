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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu’da bin 100 aileye nakdi yardım yapıldı

İHA

Kastamonu’da bin 100 aileye nakdi yardım yapıldı

Cide Dernekler Federasyonu tarafından Kastamonu’nun Cide ilçesinde ihtiyaç sahibi bin 100 aileye Ramazan ayı dolayısıyla nakdi yardım yapıldı.
Genel merkezi İstanbul Eyüp’te bulunan ve Cide derneklerinin çatı kuruluşu olan Cide Dernekler Federasyonu (CideFed) gerçekleştirdiği kampanya ile Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Cide Muhtarlar Derneği, 16 mahalle ve 75 köy muhtarı ile birlikte yürütülen çalışmada, ihtiyaç sahibi aileler tespit edildi. Alan el ile veren elin bilinmediği yardımda Cide Dernekler Federasyonu tarafından bin 100’den fazla aileye ulaşılarak nakdi yardım yapıldı.
Yapılan yardımlar hakkında açıklamada bulunan Cide Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yılmaz, “Organizasyona destek veren hayırseverlere ve yardımın bizzat yerine ulaşmasında gönüllü olan arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.
Yardım kolilerinin yanında nakdi yardımda da bulunduklarını söyleyen Başkan Yılmaz, “Cide Dernekler Federasyonu olarak her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz Ramazan ayı yardım kampanyamızda çıtayı yükselterek devam ediyoruz. Daha önce gıda kolisi olarak yaptığımız yardımları bu yıl yüzde 80’lik kısmını, ihtiyaç sahibi ailelerimiz eksik ihtiyacını alabilsin diye nakdi yardım olarak gerçekleştirdik. Olumsuz hava şartlarından dolayı ulaşamadığımız bazı köylerimize ise bölgedeki yerel esnaflarımıza hazırlattığımız gıda kolileri ile destek olduk. Ancak bundan sonraki yardımlarımız ise tamamen nakdi olarak yapılacak. Ben öncelikle alan el ile veren elin gizli olduğu yardım kampanyamıza destek olan hayırseverlere, derneklerimize, yardımın bizzat ihtiyaç sahibine ulaşması adına destekleri için muhtarlarımıza, Cide Muhtarlar Derneğine, işini gücünü bırakıp bu yardımların dağıtılması için günlerce Cide ve köylerinde mesai harcayan yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Birlik olduğumuzda neler başarabildiğimizin göstergesidir bu çalışmalar” diye konuştu.

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