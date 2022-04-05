Kastamonu’da sarımsağın marka değerini korumak için toplantı yapıldı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde sarımsağın marka değerinin korunması için toplantı yapıldı.

Taşköprü Yerel Eylem Grubu Derneğince Taşköprü sarımsağının marka değerinin korunması ve örgütlü hareket amacıyla düzenlenen seminer, Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde gerçekleştirildi. Sarımsak üreticilerine yönelik gerçekleştirilen ve Taşköprü Yerel Eylem Grubu Dernek Başkanı Ceyhun Çorbacı’nın sunumu ile başlayan toplantıda Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, birlik faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Hanönü Belediye Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Uçar’ın eğitim faaliyetlerinin önemi hakkındaki konuşmasının ardından, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Prof. Dr. Serkan Dilek tarafından sunum yapıldı. Toplantının sonunda sarımsak üreticilerinin soruları yanıtlandı.

Toplantıya Hanönü Kaymakamı Emrah Bütün, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, Hanönü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Eminoğlu, Hanönü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Birgül Yılmaz, köy muhtarları ve sarımsak üreticileri katıldı.

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