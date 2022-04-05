Kastamonu’da otomobil, tarlaya uçtu: 4 yaralı

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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yoldan çıkan otomobil, tarlaya uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü’de Ağcıkişi Mahallesi Kastamonu Caddesi üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarla uçtu. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Ekiplerin müdahalesi sonucu araç içerisinde sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı. Araçtaki diğer iki kişi de kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Yaralılar, olay yerinde bekleyen ambulans ile Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

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