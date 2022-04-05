4 gündür kapalı olan Kastamonu-Çatalzeytin karayolunda çalışmalar sürüyor

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde Cumartesi günü yaşanan heyelan sonucu KastamonuÇatalzeytin karayolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin 4 gündür kapanan yolu ulaşıma açmak için çalışmaları sürüyor.
Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Didi Mahallesi mevkiinde Cumartesi günü heyelan meydana geldi. Karların erimesi sonucu yumuşayan toprağın kayması sonucu ÇatalzeytinKastamonu karayolu geliş gidiş yönlü ulaşıma tamamen kapandı. Ekipler, ulaşıma kapalı olan KastamonuÇatalzeytin karayolunu açabilmek için 4 gündür iş makineleri ile çalışmalarına devam ediyor.
Çatalzeytin’den Kastamonu’ya veya Kastamonu’dan Çatalzeytin ilçesine ulaşım ise AbanaBozkurt ya da İneboluKastamonu güzergahından sağlanıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.