Freni boşalan kamyonet devrildi: Burnu bile kanamadan kurtuldu

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Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde freninin devrilmesi neticesinde devrilen kamyonetin yaralanmadan kurtuldu.

Kaza, Kastamonuİnebolu karayolu İskir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnebolu istikametinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen, eşya yüklü 54 NZ 840 plakalı kamyonet, freninin boşalması neticesinde virajı alamayarak devrildi.

Kazada kamyonet sürücüsü yaralanmadan kurtuldu. Devrilen kamyonet çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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