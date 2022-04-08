İnebolu’da 'E-Sınav Merkezi' açıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesinde 'ESınav Merkezi' hizmete açıldı.
İnebolu ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde İnebolu’da ilk kez kurulan Elektronik Sınav (ESınav) Merkezi, açıldı. Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesinde açılan merkezde Milli Eğitim Bakanlığı merkezi sınavlarına girmek isteyen adaylar, başka il veya ilçeye gitmek zorunda kalmayacak.
Konu ile ilgili ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "sınav merkezlerinde ehliyetten mesleki eğitimde kalfalık ve ustalık sınavlarına, pek çok sayıda sınav yapılmaktadır. 2022 yılında açık ortaokul ve açık lise sınavları da eSınav merkezlerinde yapılması yönünde MEB tarafından çalışmalar devam etmektedir" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.