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Seyir halindeki aracın önüne çıkan bozayı kamerada

İHA

Seyir halindeki aracın önüne çıkan bozayı kamerada

Kastamonu’nun Cide ilçesinde seyir halindeki bir aracın önüne çıkan bozayı, cep telefonuyla görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Gören köyü mevkiinde kış uykusundan uyandığı düşünülen bozayı, seyir halindeki bir aracın önüne çıktı. Önlerine çıkan ayı sebebiyle önce panik yaşayan aile, önlerinde koşan ayıyı bir süre takip etti. Bir süre sonra bozayı, yoldan çıkarak ormanlık alanda gözden kayboldu.
O anlar ise araçta bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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