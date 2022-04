8 yaşındaki çocuğun öldüğü kazada kusurlu bulunan sürücüsünün yargılanmasına devam edildi

Kastamonu’nun Araç ilçesinde çarptığı araçtaki 8 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesi, 10 kişinin de yaralandığı kazada kusurlu bulunan sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu’nun Araç ilçesinde 8 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen kazada, 8 yaşındaki Muhammed Sobacı’nın hayatını kaybettiği ve 10 kişinin de yaralandığı kazada kusurlu görülen sürücü M.Y.'nin yargılanmasına devam edildi. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz yargılanan sanık sürücü M.Y., savunma yaptı.

Duruşmada kazada herhangi bir kusurunun olmadığını söyleyen M.Y., “Aracımın hızı 8090 kilometre civarındaydı. Aracı mıcıra kaptırdım. Bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybettim. Daha sonra neler olduğunu anlayamadım. Kazada herhangi bir kusurumun olduğunu kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaa hakkında savunma yapmak amacıyla ek süre talep etmesi sebebiyle duruşmayı 24 Mayıs tarihine erteledi.



Olayın geçmişi

8 Ağustos 2019 tarihinde Kurban Bayramı tatili için Kocaeli’nin Gebze ilçesinden Samsun’a giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyü mevkiinde yol kenarında durdu. Bu sırada asansör işiyle uğraştığı öğrenilen M.Y. yönetimindeki otomobil, yol kenarında dinlenen ailenin bulunduğu araca çarptı. Kaza sonrası araçlar istinat duvarına çarptı. Yaşanan feci kazada 8 yaşındaki Muhammed Sobacı olay yerinde hayatını kaybederken sürücüler M.Y. ve Berat Öztürk (20) ile araçlarda yolcu olarak bulunan Burak Bayarcan (22), Sadık Sobacı (25), Sibel Yılmaz (26), Filizi Sobacı (39), Selahattin Sobacı (39), İrem Sobacı (5), Ahu Tanem Yılmaz (2) ve Gülnur Mıçkın (21) yaralandı.

