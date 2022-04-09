Kar sularının erimesiyle dağın büyük bölümü kaydı Dağın büyük bölümünün kaydığı bölgede yol ulaşıma kapandı

Kastamonu’da Abanaİnebolu karayolu üzerinde kar sularının erimesiyle dağın büyük bölümü kaydı. Dağdan kopan toprak kütlesi, köy yolunu ulaşıma kapattı. Ekiplerin bölgede çalışması devam ediyor.

Kastamonu’da Abanaİnebolu karayolunun Bozkurt ilçesine bağlı İnceyazı köyü mevkiinde karların erimesi ve yağmurun da yağması sonucu dağın büyük bir bölümü koparak kaydı. Heyelan sebebiyle İnceyazı köyü yolu ulaşıma kapandı. Toprak kütlesi, Abanaİnebolu karayoluna da yaklaştı. Yaşanan heyelan sonucu ekipler, yolu ulaşıma açabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca tekrar yaşanabilecek heyelan sonrası oluşacak olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için bölgede iş makineleri ise hazır bekletiliyor.

Ekiplerin, heyelan olan yolda temizlik çalışmaları ise sürüyor

Abanaİnebolu karayolunun Bozkurt İnceyazı köyü mevkiinde şiddetli yağmur sonucu heyelan meydana geldiğini söyleyen Bayram Metin, “Karayolu ekipleri uzun bir çalışma sonucu yolu kontrollü ulaşıma açmış, heyelan tehlikesi devam etmesinden dolayı kepçeler bölgede beklemektedir” dedi.

Dağın büyük bir bölümün koparak Abanaİnebolu yoluna kadar indiğini belirten Bayram Metin, “Abanaİnebolu karayolu üzerindeki yoldayız. Görüldüğü üzere dağın büyük bir bölümü koparak yola kadar gelmiştir. Toprak ve ağaçlar, aşağıya doğru kaymaya devam ediyor. Bu dağın altında da hemen Abanaİnebolu karayolu bulunuyor. Abanaİnebolu karayolunun Bozkurt İnceyazı köyü mevkiinde bulunuyoruz. Buralara daha öncesinden şiddetli bir şekilde kar yağmıştı. Havaların ısınmasıyla birlikte karlar eridi. Hemen ardından yağmurla birlikte toprak kaymaya başladı. Bu yüzden Abana ve İnebolu arasındaki karayolu sık sık bu heyelanlar sebebiyle ulaşıma kapanıyor” diye konuştu.

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