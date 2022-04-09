Kar sularının erimesiyle dağın büyük bölümü kaydı Dağın büyük bölümünün kaydığı bölgede yol ulaşıma kapandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar sularının erimesiyle dağın büyük bölümü kaydı Dağın büyük bölümünün kaydığı bölgede yol ulaşıma kapandı

İHA

Kar sularının erimesiyle dağın büyük bölümü kaydı Dağın büyük bölümünün kaydığı bölgede yol ulaşıma kapandı

Kastamonu’da Abanaİnebolu karayolu üzerinde kar sularının erimesiyle dağın büyük bölümü kaydı. Dağdan kopan toprak kütlesi, köy yolunu ulaşıma kapattı. Ekiplerin bölgede çalışması devam ediyor.
Kastamonu’da Abanaİnebolu karayolunun Bozkurt ilçesine bağlı İnceyazı köyü mevkiinde karların erimesi ve yağmurun da yağması sonucu dağın büyük bir bölümü koparak kaydı. Heyelan sebebiyle İnceyazı köyü yolu ulaşıma kapandı. Toprak kütlesi, Abanaİnebolu karayoluna da yaklaştı. Yaşanan heyelan sonucu ekipler, yolu ulaşıma açabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca tekrar yaşanabilecek heyelan sonrası oluşacak olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için bölgede iş makineleri ise hazır bekletiliyor.
Ekiplerin, heyelan olan yolda temizlik çalışmaları ise sürüyor
Abanaİnebolu karayolunun Bozkurt İnceyazı köyü mevkiinde şiddetli yağmur sonucu heyelan meydana geldiğini söyleyen Bayram Metin, “Karayolu ekipleri uzun bir çalışma sonucu yolu kontrollü ulaşıma açmış, heyelan tehlikesi devam etmesinden dolayı kepçeler bölgede beklemektedir” dedi.
Dağın büyük bir bölümün koparak Abanaİnebolu yoluna kadar indiğini belirten Bayram Metin, “Abanaİnebolu karayolu üzerindeki yoldayız. Görüldüğü üzere dağın büyük bir bölümü koparak yola kadar gelmiştir. Toprak ve ağaçlar, aşağıya doğru kaymaya devam ediyor. Bu dağın altında da hemen Abanaİnebolu karayolu bulunuyor. Abanaİnebolu karayolunun Bozkurt İnceyazı köyü mevkiinde bulunuyoruz. Buralara daha öncesinden şiddetli bir şekilde kar yağmıştı. Havaların ısınmasıyla birlikte karlar eridi. Hemen ardından yağmurla birlikte toprak kaymaya başladı. Bu yüzden Abana ve İnebolu arasındaki karayolu sık sık bu heyelanlar sebebiyle ulaşıma kapanıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beli kırılan sokak köpeği tekerlekli düzenekle yeniden yürüdü Yürüyemeyen köpeğe bebek gibi bakıyor
YEREL HABERLER Beli kırılan sokak köpeği tekerlekli düzenekle ...
Kastamonu’da çayda kadın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kastamonu’da çayda kadın cesedi bulundu
Kastamonu’da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kastamonu’da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
Kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs köyde yakalandı
YEREL HABERLER Kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs köyde ...
Heyelanda zarar gören köprünün yerine alternatif yolu kullanmak istediler, çamurda mahsur kaldılar Araçları ile çamura saplanan aile 3 saat sonra kurtarıldı Kastamonu'da 1 köye ulaşımın sağlandığı yol çöktü
YEREL HABERLER Heyelanda zarar gören köprünün yerine alternatif yolu ...
Heyelanın kapattığı yol 7 gündür ulaşıma açılamadı Heyelan nedeniyle kapanan Çatalzeytin yolunda çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Heyelanın kapattığı yol 7 gündür ulaşıma ...
Kastamonu-Karabük yolunda çökme meydana geldi
YEREL HABERLER Kastamonu-Karabük yolunda çökme meydana geldi
Yoğun sağanak ve kar suları heyelana sebep oldu: Karabük-Kastamonu karayolu çöktü Bir şeridi çöken yolda geçişler kontrollü olarak sağlanıyor Tarım arazileri sular altında kaldı
YEREL HABERLER Yoğun sağanak ve kar suları heyelana sebep oldu: ...
8 yaşındaki çocuğun öldüğü kazada kusurlu bulunan sürücüsünün yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER 8 yaşındaki çocuğun öldüğü kazada kusurlu bulunan ...
LÖSEV Kastamonu İl Temsilcisi Yılmaz: “Çocuklarımızın ellerinden tutun”
YEREL HABERLER LÖSEV Kastamonu İl Temsilcisi Yılmaz: “Çocuklarımızın ...
Hayvan pazarında HAYDİ ekiplerinden denetim
YEREL HABERLER Hayvan pazarında HAYDİ ekiplerinden denetim
Seyir halindeki aracın önüne çıkan bozayı kamerada
YEREL HABERLER Seyir halindeki aracın önüne çıkan bozayı kamerada
Zehir taciri 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Zehir taciri 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
İnebolu’da 'E-Sınav Merkezi' açıldı
YEREL HABERLER İnebolu’da 'E-Sınav Merkezi' açıldı
53 yıl önce şehit düşen Ali Toprakoğlu mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER 53 yıl önce şehit düşen Ali Toprakoğlu mezarı başında ...
Ocakta unutulan yemek paniğe sebep oldu
YEREL HABERLER Ocakta unutulan yemek paniğe sebep oldu
Kastamonu’da sağanak yağış sonrası dereler taştı, yol sularla kaplandı
YEREL HABERLER Kastamonu’da sağanak yağış sonrası dereler taştı, yol ...
DEAŞ'ın sözde yöneticisi hakkında karar
YEREL HABERLER DEAŞ'ın sözde yöneticisi hakkında karar
Minik öğrenciler, kendi biriktirdikleri harçlıklarla yardım kampanası düzenledi
YEREL HABERLER Minik öğrenciler, kendi biriktirdikleri harçlıklarla ...
Çalıştıkları hastanedeki malzemeleri sattıkları iddia edilen hemşirelerin yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Çalıştıkları hastanedeki malzemeleri sattıkları iddia ...
Tarihi eserleri satmak isterken müşteri kılığına giren jandarma ekiplerine yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi eserleri satmak isterken müşteri kılığına ...
Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan siyez buğdayı, kadınların elinde yeniden hayat buldu “Tohumdan Geleceğe” projesiyle siyez, koruma altına alındı
YEREL HABERLER Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan siyez buğdayı, ...
Kastamonu’da heyelan: Ağaçlar bile sürüklendi
YEREL HABERLER Kastamonu’da heyelan: Ağaçlar bile sürüklendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.