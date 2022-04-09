Kastamonu’da çöken yol trafiğe kapatıldı

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Kastamonu’nun Cide ilçesinde kar sularının erimesi neticesinde bir kısmı çöken yol trafiğe kapatıldı.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde Malyas bölgesinde kar sularının erimesiyle çaydaki su seviyesi yükseldi. Çaydaki suyun yükselmesi neticesinde çay kenarındaki yol çöktü Yolun tehlike arz etmesi üzerine Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çökmenin meydana geldiği yolu geçici olarak araç trafiğine kapattı.

Cide ilçesinden Loç bölgesi ve Gökçeler köyü istikametine gidecek olan araç sürücülerinin Dağlı istikametinde bulunan yolu kullanmaları istendi.

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