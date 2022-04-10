Çöken Kastamonu-Karabük karayolunda çalışmalar sürüyor İki şehri birbirine bağlayan yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor

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Kastamonu’da kuvvetli yağış sonrası istinat duvarının yıkılması sebebiyle çöken KastamonuKarabük karayolunda çalışmalar sürüyor. Çalışmaların tamamlanması ile kapatılan Karabük istikameti yeniden trafiğe açılacak.

Kastamonu’nun Araç ilçesinde 8 Nisan tarihinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve kar suları, Araç Çayı'nın taşma noktasına ulaşmasına sebep oldu. Çayın debisinin yükselmesi neticesinde Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyü mevkiinde KastamonuKarabük karayolunun tek şeridi, istinat duvarının yıkılması sebebiyle çöktü. Yaşanan olayın ardından yolun Karabük istikameti trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri tarafından çöken yolun onarılması için çalışmalar devam ediyor. Karabük istikameti trafiğe kapatılan yolda, ulaşım kontrollü olarak Kastamonu istikametinde sağlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Karabük istikameti yeniden trafiğe açılacak.

Öte yandan, çöken karayolu havadan görüntülendi.

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