Polis Haftası Tosya’da törenle kutlandı

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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümünde Tosya’da bir dizi program düzenlendi. Törene Tosya İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman ve Emniyet teşkilatı mensupları katıldı. Polis Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen kutlama programı Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Cumhuriyet Meydanında yapılan kutlama programı daha sonra Şehitlik ziyareti ile sona erdi.

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