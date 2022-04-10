Heyelanda ağaçlar devrildi

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Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen heyelan sebebiyle çok sayıda ağaç devrildi.

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Boğazkaya köyünde heyelan meydana geldi. Ormanlık alanda yaşanan heyelan sebebiyle çok sayıda ağaç devrildi. Heyelanın meydana geldiği bölgede ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

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