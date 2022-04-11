Heyelanın kapattığı Kastamonu-Çatalzeytin karayolu 8 gün sonra açıldı

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Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen heyelanda kapanan KastamonuÇatalzeytin karayolu 8 gün sonra ulaşıma açıldı.

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde 2 Nisan tarihinde meydana gelen heyelan sebebiyle Kastamonu Çatalzeytin karayolu ulaşıma kapandı. Didi Mahallesi mevkiinde kapanan karayolunun ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar neticesinde, ÇatalzeytinKastamonu karayolu 8 gün sonra ulaşıma açıldı. Ekipler, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolunun kapalı olduğu süreçte ilçeye AbanaÇatalzeytin karayolunda sağlandı.

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