Kastamonu’da heyelanda zarar gören yol ve köprülerde çalışmalar sürüyor Kastamonu Valisi Avni Çakır: “2-3 gün içerisinde yıkılan köprüleri yeniden açacağız”

Kastamonu’da heyelan sebebiyle kapanan köy yolları ile yıkılan köprülerde çalışmaların devam ettiğini söyleyen Kastamonu Valisi Avni Çakır, “23 gün içerisinde yıkılan köprüleri yeniden açacağız” dedi.

KarabükKastamonu karayolunun 8. kilometresinde heyelan neticesinde çöken yolun bir kısmında Karayolları ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Karabük istikametinin trafiğe kapatıldığı yaklaşık 300 metrelik alanda ulaşım Kastamonu istikametinden sağlanıyor. Cide ilçesinde de Malyas bölgesinde çaydaki su seviyesinin yükselmesiyle köy yolunun bir kısmı çöktü. Sürücülerin, çöken yola alternatif olarak Dağlı istikameti kullanmaları istendi. Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Küre ve Devrekani ilçelerinde de küçük çaplı heyelandan etkilenen alanlarda İl Özel İdare ile Karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bozkurt’ta heyelan sonucu Çiçekyayla ve Tezcan köylerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, ulaşıma kapanan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.



“Ciddi bir tehlike beklemiyoruz, gerekli tedbirleri süratli bir şekilde alıyoruz”

Heyelan sebebiyle bazı bölgelerde ulaşımın kapandığı ve buralarda ekiplerin çalışmasının devam ettiğini söyleyen Kastamonu Valisi Avni Çakır, “Arazideki kar örtüsünün hızlı erimeye geçmesiyle suyun debisinde yükselme oldu geçtiğimiz hafta Perşembe ve Cuma günü özellikle. Bunun sonucunda da özellikle Bozkurt ilçemizde, Çatalzeytin’de, Küre’de, İnebolu’da bazı köylerimizde 67 tane köprümüzde bozulmalar olmuştu. Bu köprüler bilindiği üzere kalıca değil geçici köprülerde. Büzlerden yapmış olduğumuz köprülerimizde. Tam bunu atlattık bu sefer Meteorolojinin uyarısıyla bizlerde Valilik olarak uyarıda bulunduk. Bunun sonucunda güçlü bir yağış meydana geldi. Bundan dolayı aşağı yukarı ilimizdeki bütün derelerde su debisinde ciddi bir yükseliş oldu. Bunun sonucunda şu an itibariyle bizin 8 tane köyümüzdeki geçici köprülerde bir sıkıntı meydana geldi. Arkadaşlar süratle beraber arazideki gerekli tespitlerini yaptılar. Buralarda tamiratlara başladılar 12 gün içerisinde bunları halledeceğiz. Bazı yollarımızda küçük çapta heyelanlar oldu, göçükler var. Bugüne kadar en önemli heyelan AraçKarabük arasındaki yol güzergahında oldu. Bu da bizim bölgemizde. Yolun kenarından geçen Araç çayının debisinin yükselmesiyle birlikte yolun altını oymuş ve burası karayolu olduğu için burada çatlama ve kısmi çökmeler meydana geldi. Arkadaşlarımız süratle buraya da müdahale ediyor. 23 gün içerisinde köylerimizdeki sıkıntı köprülerin tamamını açmayı planlıyoruz.



"Bugünden sonrada ciddi bir tehlike beklemiyoruz"

Çay ve derelerdeki su seviyesinin düşmeye başladığını belirten Vali Çakır, "Sularımızın toprağında doymuş olmasıyla beraber debisinin de yüksek olmasından dolayı geçici yapmış olduğumuz köprülerimizde zaman zaman sıkıntılar oluyor fakat bunların hepsini iki gün içerisinde bizler toparlayacağız inşallah hava durumu elverdiği sürece. Hızlı bir şekilde yükselen su debileri artık düşüşe geçti. Bugünden sonrada ciddi bir tehlike beklemiyoruz. Gerekli tedbirleri süratli bir şekilde tüm arkadaşlarımızla birlikte alıyoruz” dedi.

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