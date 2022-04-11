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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turnuvadan kazandığı para ödülünü ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışladı

İHA

Turnuvadan kazandığı para ödülünü ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışladı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde düzenlenen bilardo turnuvasında birinci olan esnaf, para ödülünü ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlanmak üzere okul idaresine verdi.
Kastamonu’nun Daday ilçesinde ikamet eden 42 yaşındaki 32 yıllık esnaf Çağrı Şahin, bir kafe tarafından düzenlenen bilardo turnuvasına katıldı. Çağrı Şahin, turnuvada rakiplerini yenerek şampiyon olarak 1000 TL’nin sahibi oldu. Çağrı Şahin, turnuvadan kazandığı para ödülünü Atatürk Ortaokulu Müdür Yardımcısı Mustafa Ormanlı’ya, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılması amacıyla teslim etti.
Turnuvadan kazandığı para ödülünü ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere okul idaresine bağışladığını söyleyen Çağrı Şahin, “Ben zaten bilardo turnuvasına çocuklar için girdim ve nasip oldu şampiyon oldum. Paylaşım ve yardım ayı olan mübarek Ramazan ayı içerisinde de böyle bir şey aklıma geldi. Okul idaresi de benim bu düşünceme destek verdi. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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