Kastamonu’da kar yağışı etkili oldu

Kastamonu il merkezinin yüksek kesimleri gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.
Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışı, il merkezini de beyaza bürüdü. Gece saatlerinde il merkezinin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı sabahın erken saatlerine kadar devam etti. İl merkezinin yüksek kesimlerinde yaşayan vatandaşlar, güne beyaz örtüyle uyandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.