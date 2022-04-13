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Tartıştığı kuzenini balta ile öldüren sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı Cinayet davasında çıkan kararın ardından iki aile birbirine girdi

İHA

Tartıştığı kuzenini balta ile öldüren sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı Cinayet davasında çıkan kararın ardından iki aile birbirine girdi

Kastamonu’da tartıştığı kuzenini kafasına balta ile vurarak öldüren şahıs, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma sonrasında iki aile arasında kavga çıktı.
Olay, 21 Şubat 2021 tarihinde Kastamonu’nun merkez ilçesine bağlı Karaçomak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerden dönen E.Ç.'nin, kuzeni H.Ç. ile ailesi kendisini ziyaret etmek için evine geldi. Ziyaret sırasında E.Ç. ile H.Ç. arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra büyüyen tartışma sırasında E.Ç. eline aldığı balta ile H.Ç.'nin kafasına vurdu. Olayda yaralanan H.Ç. hayatını kaybetti. Gözaltına alınan alınan E.Ç. tutuklandı.

Karar duruşması görüldü
Olayla ilgili E.Ç. hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan açılan dava görülmeye devam etti. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık E.Ç. ile H.Ç.’nin babası M.Ç., annesi Z.Ç., abisi İ.Ç. ve avukatlar katıldı. Duruşmada son kez savunma yapan E.Ç., H.Ç.'nin kendisine küfür ettiğini ileri sürerek, “Kız arkadaşımı ben askerdeyken rahatsız etmiş. Konuyla ilgili konuşurken bana küfür etti ve yumrukla saldırdı. Ben de sadece balta ile iki kere kafasına vurdum” dedi.

"Kendimi korudum"
“Benim aklımda öldürmek gibi bir düşünce yoktu” diyen E.Ç., “Evleneceğim kızın namusuna söz attı. Sonra beni aşağıya çağırıp bana yumruk attı. Benden kuvvetliydi. Ben de kendimi korudum. Ben anneme ve babama balta ile öldürdüğümü söyleyemedim. Yoksa beni öldürürlerdi. Benim karakol ile hiç alakam yok. Korktum, doğruyu anlatamadım. Abisini, annesini, babasını çok severim. Onlara karşı hiçbir düşmanlığım yok. Ben zerre kadar yalan konuşmuyorum” diye konuştu.

“Sanığın idam edilmesini istiyorum”
Maktulün babası M.Ç. ise oğlu ile sanığın kesinlikle kavga etmediklerini ifade ederek, “Kesinlikle kavga etmediler. Oğlum ayakkabısını giyerken arkadan vurarak öldürmüştür. Oğlum 23 yaşındaydı. Oğlumu bu şahıs tasarlayarak öldürdü. Eğer oğlumla kavga etseydi bu sanığı parçalardı. Kalleşçe benim oğlumu öldürdüler. En ağır cezayı almasını talep ediyorum” şeklinde konuştu.

"Ben bu sanığın idamını istiyorum"
Maktulün annesi Z.Ç. de sanığın oğlunu tasarlayarak öldürdüklerini belirterek, “Benim oğlumu öldürdüler. Benim oğlum ayakkabısının birisini giydi ama diğerini giyemeden oğlumu öldürdüler. Ben bu sanığın idamını istiyorum. Müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istiyorum. Ben bir anneyim. O, oğlunu görüyor ama ben oğlumu göremiyorum” diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı sanığın müebbet ile cezalandırılmasını talep etti
Duruşmada Cumhuriyet savcısı açıkladığı mütalaasında, olayın ilk olarak trafik kazası olarak Cumhuriyet savcılığına yansıtıldığını belirterek, daha sonra maktulün balta ile öldürüldüğünün tespit edildiğini ifade etti. Cumhuriyet savcısı mütalaada, maktulün ayakta ve yerde balta ile kafasına vurularak öldürülmesi, olay yerinin değiştirilmesi, suç aletinin ele geçirilmesi gibi sebeplerle sanığın müebbet hapis ile cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

“Ailesinden ve mahkeme heyetinden bu olay için özür diliyorum”
Mütalaanın ardından son sözü sorulan E.Ç., “Ailesinden ve mahkeme heyetinden bu yaşanan olaydan ötürü özür diliyorum. Pişmanım, kaçma gibi bir niyetim yoktu. Jandarmayı evde bekledim. Üzerime asılsız iftira attılar. Kaçmaya yönelik ceza istenilmesini kabul etmiyorum. Kaçmak isteseydim araca biner kaçardım. Ailesinden özür diliyorum. Cezaevinden çıkınca bu memlekette zaten durmayacağım. Yoksa aile beni her gördüğü yerde onlara hakaret gibi gelecektir. Bana ve kız arkadaşıma hakaretlerde bulundu. Bana saldırınca bende baltanın küp tarafını kullanıp kendimden uzaklaştırmaya çalıştım. Öldürme kastım olsaydı keskin tarafını kullanırdım” diye konuştu.

15 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Savunmaların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, E.Ç.'nin müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını, olayı haksız tahrik altında işlediğinden ötürü cezasının 18 yıl hapis cezasına, geçmiş hali de dikkate alınarak cezanın 15 yıla düşürülmesine karar verdi. Kararın ardından maktulün annesi Z.Ç., “Ben 15 yıl cezayı kabul etmiyorum, idam edilsin” dedi.

Duruşma sonrası iki aile arasında yumruklu kavga çıktı
Kararından ardından duruşma salonundan çıkartılan iki aile arasında hem adliye içerisinde hem de adliye önünde yumruklu ve sözlü kavga çıktı. Polis ekipleri, iki aileyi de güçlükle ayırdı. Polis ekipleri, kavgaya karışanlar hakkında işlem yaparken, her iki aile de birbirlerinden şikayetçi oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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