Tosyaspor'da hedef BAL'a yükselmek

Tosyaspor Kulübü Başkanı Sefa Abayın, Kastamonu İl Özel İdare'yle oynanacak PlayOut karşılaşması öncesi açıklamalarda bulunarak, "Şampiyonluk demeçlerde nokta koymakla değil, sahada terinin son damlasına kadar inanarak mücadele ederek kazanılır. Bizler de o inanç ve azimle geleceğiz ve şampiyon olacağız" dedi.

Kastamonu 1.Amatör Lig 20212021 sezonu şampiyonu Tosyaspor Kulübü Başkanı Sefa Abayın, Kastamonu İl Özel İdare'yle oynanacak PlayOut karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıkabilmek için maçtan galip ayrılmayı hedeflediklerini söyleyen Abayın, şampiyon olarak BAL'da Kastamonu'yu başarılı bir şekilde temsil edeceklerini ifade etti.



"Kastamonu’yu başarılı bir şekilde temsil edeceğiz"

Bölgesel Amatör Lig'e çıkabilmek için çok çaba harcadıklarını ifade eden Abayın, "Önümüzde tek bir maç kaldı. İnşallah o maçı da alarak önümüzdeki sezon geçmiş yıllarda olduğu gibi Kastamonu’yu başarılı bir şekilde temsil edeceğiz. 2014 yılında Tosyaspor Kulübü detayını fazla bilmediğimiz ve anlam veremediğimiz bir şekilde büyük bir fedakarlık yaparak o dönemde ligde takımı olmayan Kastamonuspor'a devir edildi. Biz Tosyaspor olarak o dönem tüm ilçemizdeki sporseverlerin büyük eleştirileri ve üzüntülerine karşı bu fedakarlığı yaparak ilimizi liglerde takımsız bırakmamak adına devir işlemini gerçekleştirdik. Şimdi oynayacağımız final maçı ile Kastamonu’dan emanetimizi almaya geliyoruz. Kastamonu İl Özel İdaresi antrenörü geçtiğimiz günlerde basında çıkan bir demecini okuduk, '20212021 sezonunda Kastamonu İL Özel idare olarak başarılı maçlar çıkararak ligi 5. olarak tamamladık. Önümüzdeki sezon da Bölgesel Amatör Lig'de devam etmek adına final maçında Tosyaspor’u yenerek noktayı koymak istiyoruz' demiş. Biz de Tosyaspor olarak başta en büyük destekçimiz Belediye Başkanımız Volkan Kavaklıgil olmak üzere yönetimimiz, takım antrenörlerimiz, futbolcularımız ve de en büyük taraftarlarımız ile BAL'daki emanetimizi almaya geleceğiz. Şampiyonluk demeçlerde nokta koymakla değil, sahada terinin son damlasına kadar inanarak mücadele ederek kazanılır. Bizler de o inanç ve azimle geleceğiz ve şampiyon olacağız. Buradan taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Bizim bir sloganımız var, 'Sen yoksan biz bir eksiğiz. Haydi Tosya, Gazi Stadyumunda hep beraber şampiyonluk turu atmaya var mısınız’’ dedi.

Tosyaspor Antrenörü Ferit Kocabıyık ise yaptığı değerlendirmede, "Başkanımızın açıklamalarında söylediği gibi BAL'a yükselmek için final maçı öncesi hocalarımız Erol Gücük ve Cengiz Kasap ile rakibimiz Kastamonu İL Özel İdaresi takımını detaylıca analiz ettik. Hangi bölgelerde güçlüler nerelerde zafiyetleri var, çok iyi biliyoruz. Şu an için takımımızda eksik veya cezalı oyuncumuz yok. Tosyaspor olarak başta taraftarlarımız ve yöneticilerimiz olmak üzere bizler ve oyuncularımız maça hazırız. Tosyaspor her zaman böyle final maçlarını oynamış ve o tecrübeye sahip bir takım. Şu iki haftalık periyotta iki adet hazırlık maçı oynadık. Maçın stresini ve kaldırabilecek ve oyun zekası ile maçı alabilecek teknik bir kadroya ve oyuncu grubuna sahibiz. İnşallah oynayacağımız final maçında taraftarımızın desteği ile güzel futbol sonrası maçı kazanacağız’’ diye konuştu.

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