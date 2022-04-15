Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kastamonu’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, farklı miktarlarda ecstasy ve reçeteye tabi hapla yakalanan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda farklı miktarlarda ecstasy ve reçeteye tabi hap ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs, ilgili işlemler için Emniyet Müdürlüğüne intikal ettirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.