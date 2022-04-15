Devrekani eski Belediye Başkanı Topkaraoğlu, toprağa verildi

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Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde 19801994 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürüten ve hayatını kaybeden Yüksel Topkaraoğlu, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Devrekani ilçesinde 19801994 yılları arasında ilçe belediye başkanlığı görevinde bulunan Yüksel Topkaraoğlu hayatını kaybetti. Vefat eden Yüksel Topkaraoğlu için ilk olarak Devrekani Belediye Başkanlığı önünde tören düzenlendi. Topkaraoğlu’nun cenazesi, Devrekani Belediye Başkanlığı önüne getirilerek helallik istendi. Yapılan duanın ardından Devrekani eski Belediye Başkanı Yüksel Topkaraoğlu, Cuma namazına müteakiben Merkez Çarşı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Vakıf Mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Kastamonu Valisi Avni Çakır, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ile ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, Toprakoğlu'nun yakınları ve vatandaş katıldı.

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