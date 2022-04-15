Kastamonu’da ahşap ev yangında küle döndü

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Kastamonu’nun Küre ilçesinde çıkan yangında ahşap bir ev küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Uzun Köyü Ecevit Mahallesi’nde Vasıf Ünlü’ye ait ahşap evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın kıra sürede büyüyerek alevler tüm evi kapladı. İhbar üzerine olay yerine Küre, Ağlı, Kastamonu, Seydiler’den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın diğer evrelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yanan evin AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü’nün dedesine ait olduğu öğrenildi.

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