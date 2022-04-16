Kaymakam Bütün; "Öksüz ve yetim çocuklarımızın her zaman yanındayız"

Öksüz ve yetim çocuklar için düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Hanönü Kaymakamı Emrah Bütün, "Öksüz ve yetim çocuklarımızın her zaman yanındayız" dedi.

Hanönü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen iftar programında yetim ve kimsesiz çocuklar ile aileleri bir araya geldi. Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen iftar programına Hanönü Kaymakamı Emrah Bütün, Belediye Başkanı Serkan Uçar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Birgül Yılmaz, İlçe Müftüsü Ali Çelebi, öksüz ve yetim çocuklarla aileleri katıldı.

İftar programında konuşan Kaymakam Emrah Bütün, "Ramazan ayının 15'inde kabul edilen dünya yetimler günü münasebetiyle iftarımızı ilçemiz ve köylerinde yaşayan öksüz ve yetim çocuklarımızla bir araya geldik. Davetimizi kabul ederek katılan ailelerimize teşekkür ederim. Dünya hayatı çeşitli imtihanlarla geçmekte. Bunlardan bazıları da insanların sevdiklerinin erken ayrılmasıdır. Öksüz ve yetim çocuklarımızın her zaman yanındayız. Ben bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kaymakam Bütün, öksüz ve yetim çocuklar ve beraberindeki aileleriyle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti ve hediyelerini takdim etti.

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