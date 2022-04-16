İnebolu'da vatandaşlara ücretsiz meyve fidanı dağıtıldı

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünce vatandaşlara ücretsiz 2 bin adet meyve fidanı dağıtıldı.

İnebolu ilçe Orman İşletme Müdürlüğü organizasyonda Orman İşletme Müdür Yardımcısı Ali Koçak ve Orman İşletme Şefi Hüseyin Kaplan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı. Üvez, erik, elma, ceviz, badem, kızılcık, fındık, ahlat, çam ve mazı türlerinden oluşan 2 bin adet fidan, toprakla buluşturulmak üzere vatandaşlara ücretsiz verildi.

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