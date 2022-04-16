ŞÖNİM, aile içi şiddetle mücadeleyi anlattı

İnebolu ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından düzenlenen seminerde aile içi şiddetle mücadele anlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından İnebolu'da "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’’ konulu seminer gerçekleştirildi. İnebolu Hükümet Konağı Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen seminere Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi personellerinden Mehtap Büyükçağlayan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Sait Tok, kamu kurumlarında çalışan kadın personel, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Seminerin sunumunu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Şiddet Önlem ve İzleme Merkezi’nin Sosyal Çalışmacı personellerinden Mehtap Büyükçağlayan, aile içi etkili iletişim, ŞÖNİM hizmetleri, 6284 sayılı Kanun, aile içi şiddet nedenleri ve sonuçları, şiddet mağdurlarının hakları, şiddetin tekrar edilmesi durumunda 6284 sayılı Kanundaki cezai yaptırımlar konularında önemli bilgiler aktardı.

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