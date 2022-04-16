İnebolu'da kıyafet festivali düzenlenecek

İnebolu Balkan Ülkeleri Derneği Temsilciliği tarafından 7 Mayıs Hıdırellez Şenlikleri çerçevesinde kıyafet festivali düzenlenecek.



İnebolu'da bir ilk olacak olan kıyafet festivali, 7 Mayıs Hıdırellez Şenlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek. İnebolu Balkan Ülkeleri Derneği Temsilciliği tarafından düzenlenecek olan festivalin ön kayıt başvuruları başladı. Festivalle ilgili bilgi veren

Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği Genel Sekreteri Haluk Kaya, "Bizim buradaki amacımız baharın uyanışı ile her yerde çeşitli etkinliklerle kutlanan 7 Mayıs Hıdırellez Şenliklerini ilk kez farklı bir boyutta tüm halkımızın katılımı ile ve çeşitli farklı renkli kıyafetler içinde karşılamak istiyoruz. Barış, dostluk ve kardeşlik temaları ile birlikte baharı karşılamak istiyoruz. Festival 7 Mayıs 2022 tarihinde İnebolu merkezdeki Atatürk Anıtı önünden başlayarak bando eşliğinde kortej şeklinde dener ve bayraklarla Osman Sungur Moteli bahçesinde yakılacak. Kamp ateşi öncesi farklı kıyafetlerin sergilendiği bir kıyafet yarışması düzenlenecektir. 5 kişilik jüri kıyafetlere puan vererek erkek ve kadınlarda ayrı olmak üzere dereceye girenler belirlenecek ve ilk üçe girenlere kupa verilecektir. Kupa töreni sonrasında kamp ateşi ve türkülerle gece sonlanacaktır. Kamp ateşinin etrafında 'Hayat Bayram Olsa' şarkısıyla eğlence gerçekleştirilecektir. Kıyafet festivaline Kastamonu’dan, Ankara’dan ve çeşitli illerden gelecek dostlarımız ile baharın uyanışını Kutlayacağız" dedi.

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