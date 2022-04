Gasilhaneyi hayır kurumuna çevirdi Gasilhane’de biriktirdiği kıyafet ve eşyaları, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

Kastamonu’da mahalle muhtarı mağazaya çevirdiği gasilhanede biriktirdiği kıyafetleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Kastamonu’nun Beyçelebi Mahallesi Muhtarı Rıfat Cozuroğlu, hayırseverlerin kendisine teslim ettiği kıyafet ve ev eşyalarını, Hedanioğlu Camii’nin kullanılmayan gasilhanesinde depolayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Mağaza havası verdiği gasilhanede çocuk kıyafetlrinden yetişkin kıyafetlerine onlarca kıyafet ve ayakkabı bulunuyor.



“İlçelerimizden bile ihtiyaç sahibi aileler geliyor”

Gasilhanedeki ölülerin yıkandığı mermeri ayakkabılarla donatan Muhtar Cozuroğlu, ihtiyaç sahiplerinin ilk geldiklerinde biraz şaşırdığını fakat daha sonra alışmaya başladıklarını söyleyerek, “Mahallemde ihtiyaç sahiplerini bildiğim için ben bunları alıp, ihtiyaç sahiplerine ulaştırayım dedim. Her geçen gün güçleniyoruz. Belirli kişiler kıyafet götürüyor. Bize gelen kıyafetleri buradan ben kendim ayırıyorum. Temiz olmasına, yırtığı söküğü olmamasına, beğenmediğimiz değil aksine giyemediğimiz veya dar gelen, bol gelen kıyafetlerimizi değerlendiriyoruz. İnanın bazen çok güzel kıyafetler geliyor bizlere. Bunu kendi mahallemde başlatmış olmama rağmen diğer mahallelerden gelenlere de aynı yardımları yapıyoruz. Mahallemin dışında inanın bazen ilçelerimizden bile ihtiyaç sahipleri geliyor ve biz, onlara kıyafetler veriyoruz” dedi.



"Bizim için yerden ziyade yaptığımız hayır"

Hayırseverlerin kıyafetlerini gasilhanede güzel bir sunumla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını söyleyen Muhtar Cozuroğlu, “Bizim için yerden ziyade yaptığımız hayır önemli. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı belediyemiz yıkadığı için burası bir süredir boştu. Ben de burayı bu şekilde kullandım, sağ olsun yardımcı oldular. Gelenler ilk başta şaşırsa da zamanla alışıyorlar. Kıyafetlerimizi güzelce dizdik ve ihtiyaç sahipleri buradan yararlanabiliyor” diye konuştu.



“Her yerden bize kıyafetler gelmeye başladı”

Ankara, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde yaşayan hayırseverlerin kendilerine kıyafet gönderdiğini kaydeden Cozuroğlu, “Burada görülenler hayırseverler tarafından ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere topladığımız eşya ve kıyafetler. Bunu ben değil mahallem, Kastamonu halkı ve hayırseverlerle birlikte yapıyoruz. Çünkü tek el ile hiçbir şey olmaz. Burada sizlerde bizim sesimiz oluyorsunuz. Duyuru çok önemli, bu duyuru neticesinde İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerimizden sosyal medyadan, görsel basından bunların çok etkisi var. Bu illerden dahi bana kıyafetler geliyor. Burada hiç kullanılmamış, hatta giyilmemiş kıyafetlerde bulunuyor. Ben, göreve geldikten sonra 2016 yılında ‘ne yapabilirim’ diye düşündüm. Malum bütçemiz belli. Herhangi bir ödeneğimiz yok. Kendi oturduğum mahallemden esinlenerek ilk etapta küçük çapta bu tür hayır işlerine başladım. Durumu takip ettiğimde gerçekten ihtiyaç sahibi aileler belirmeye başladı. Biz, yaptığımız bu işleri çevremize duyurduk. Basında haber oldu. Bana her taraftan giyim eşyaları gelmeye başladı” şeklinde konuştu.



“Gönülden gelmezse bu işi zorla yapamazsınız”

Muhtarlığın küçük olmasından ötürü depo olarak gasilhaneyi kullandıklarını ifade eden Muhtar Cozuroğlu, "Bu kıyafetler ikinci el kıyafet. Bu kişiye dar gelmiş bir kıyafettir. Kıyafet çok yeni, bunu geri dönüşüme göndermek gerçekten çok yazıktır. Geri dönüşüm tabii ki bizler için iyi bir şey, bizlere iplik, kumaş gibi geri olarak dönüyor. Ama bizim insanımız şu anda o ipliği, kumaşı ne yazık ki alamıyor ya da giyemiyor. Öncelik bana kıyafet lazım. Her bize gelen kıyafeti de almıyoruz. Vatandaşlar getirip bırakıyor ama biz, ondan sonra kontrol ediyoruz. En büyük güzellik paylaşmaktır. Paylaşırsak azalmayız aksine daha da güçlü oluruz. Ben burada ayırıyorum. Beğenmediğim bir kıyafeti bize gelen ihtiyaç sahibine vermiyoruz. İnsanlar buraya kıyafet almaya geliyor. Şu anda bize Kastamonu’nun merkez ve ilçelerinden çok sayıda ihtiyaç sahibi aileler geliyor. Nasıl ihtiyacı olduğunda bir kişi kıyafet almak için mağazaya gittiyse ama o insanlar, mağazaya değil bize geliyor. 1 yıl önce bizden kıyafet almış birisi, 1 yıl sonra tekrar gelip bizden kıyafet istiyor. 'Benim pantolonum ya da gömleğim eskidi ya da yırtıldı, yenisi var mı' diye soruyor. İnanın ki o kadar mutlu oluyorum ki ben. Bu gönülden gelen mutluluk ile alakalı. Gönülden gelmezse bu işi zorla yapamazsınız. Ben bu yüzden kendimde böyle bir görev edindim” ifadelerini kullandı.

