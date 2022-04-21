Kıbrıs gazisi Özurgancı son yolculuğuna uğurlandı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Yusuf Özurgancı, son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Kıdemli Başçavuş Yusuf Özurgancı, bir süre önce hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yusuf Özurgancı’nın cenazesi memleketi Tosya ilçesine getirildi. Özurgancı’nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Tosya Asri Mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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