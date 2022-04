Bu ilçede bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi aileler sıcak yemeksiz bırakılmıyor

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde her gün onlarca ihtiyaç sahibi, yaşlı ve bakıma muhtaç aileye sıcak yemek ulaştırılıyor.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde Ramazan ayında yalnız bırakılmayan onlarca ihtiyaç sahibi, yaşlı ve bakıma muhtaç ailelere her gün sıcak yemek dağıtılıyor. Devrekani Belediyesi, evinde bakıma muhtaç yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar başta olmak üzere ailelere Ramazan ayında da destek oluyor. Evde yemek hazırlama imkanı olmayan vatandaşlara her gün belediyenin aşevinden iftarlık sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Aşevinde hijyenik bir ortamda hazırlanan yemekler, kaplara konularak vatandaşların kapısına kadar götürülüyor. Ayrıca, Devrekani Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik düzenli olarak gerçekleştirilen erzak kolisi dağıtımları da Ramazan ayında yoğun şekilde devam ediyor. Devrekani Belediyesi tarafından hayırseverlerden temin edilen 250 Ramazan kolisi, ailelere ulaştırıldı. Ayrıca hayırseverler tarafından Devrekani Belediyesine teslim edilen yumurta, un, makarna gibi gıda maddeleri de ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. 3 yıldır devam eden uygulamaya bu yıl Devrekani Kaymakamlığı ile Devrekani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de destek sağladı.



“250 ailemize Ramazan kolisini ulaştırdık”

Ramazan ayının başlangıcında 250 aileye Ramazan kolisini ulaştırdıklarını belirten Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Devrekani Belediyemiz sosyal hizmet birimimizce daha önceden belirlediğimiz 250 ailemize Ramazan kolimizi ulaştırdık. Bunun yanında ilçemizdeki hayırsever vatandaşlarımızın veya gurbette olan vatandaşlarımıza çağrımız olmuştu, onlarda olumlu yanıtlar verdiler. Hayırseverlerin bizlere ulaştırdıkları yardımları da bizler, daha öncesinden belirlediğimiz ailelere un, makarna, yumurta, kuru gıda şeklinde ulaştırmaya devam ediyoruz. Onlardan da Allah razı olsun. Her zaman olduğu gibi özellikle Ramazan ayında kimsesizlerin kimsesi olma yolunda ilerliyoruz. Sonuna kadar da sosyal belediyeciliğin çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Ramazan ayı boyunca tüm vatandaşlarımızın yanında olduk, bundan sonrada olacağız, hatta hizmetlerimizi arttırarak da devam edeceğiz” dedi.



“Toplamda 32 aile ve 78 kişiye yemek dağıtımı yapıyoruz”

Devrekani Belediyesi Sosyal Hizmetler Biriminde görev yapan İsmail Karakaş ise, “Ramazan ayı boyunca ihtiyaç ve kimsesiz ailelere yemek dağıtıyoruz. Üç senedir bu işi yapıyoruz. Yemek yapamayan, yapmakta güçlük çeken, engelli olan aileler belediyemiz personeller doğrultusunda yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Toplamda 32 aile 78 kişi sayısı olmak üzere yemek dağıtımı yapıyoruz. Bu seneki organizasyonumuza Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de dahil oldu. İlçelerimize bağlı diğer köyler, kendi belediyemize bağlı, dış mahallerimiz de olsun bu hizmetten yararlanan insanlar mevcut oluyor. Bu yaptığımız hizmette ev hangi kat olursa olsun bizzat ailenin kapısın kadar yemekleri temin ediyoruz. Manevi olarak bizi çok mutlu ediyor çok güzel bir uygulama inşallah devamı gelir” diye konuştu.



“Herkes yolumuzu gözlüyor”

Yardıma ihtiyacı olan her aileye yardım götürdüklerini söyleyen Sedat Kavlakoğlu da, “Ramazan aylarında bu üçüncü yıl olacak işlerimizden memnunuz. Herkes yolumuzu gözlüyor yine gelin diyen teyzeler, teşekkür eden amcalar, 'Allah razı olsun' diyen çocuklar çok oluyor ve bu bizi gayet mutlu ediyor. 32 hanemiz var, 78 kişilik ailenin çoğu engelli olduğu için kapılarına yemeği biz götürüyoruz. Yardıma muhtaç olan insanlara veriyoruz. İşimizi severek yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yemek dağıtımı uygulamasından faydalanan Nihat Alan, “Ben yalnız yaşayan bir insanım. Benim için yemek dağıtımı çok makbule geçiyor. Her gün aynı saatte gelip bize yemek bırakıyorlar. Bende alıp evimde iftar saati gelince bu yemekleri yiyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

