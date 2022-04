Mezat kültürü tarihi iş merkezinde yaşatılıyor

Kastamonu’da her hafta tarihi iş merkezinde bir araya gelen antikacılar, açık arttırma sistemi ile 150 yıllık mezat kültürünü yaşatıyor.

Kastamonu’da tarihi iş merkezinde bir araya gelen antikacılar, 150 yıllık mezat kültürü ile alışveriş yapıyor. Her hafta bir araya gelen antikacılar, mezatta antika eşyalarını satıp yeni ürünler alıyor. Mezatta satılan ürünler ve ikram edilen çaylar için satıcılardan yüzde 10 miktarında komisyon alınıyor. Antika eşya dükkan sahipleri ile diğer antika eşya satıcıları, günün erken saatlerinde antika eşyalarını mezatın yapılacağı iş merkezine getiriyor. İlk olarak ürünler teşhir edilerek alıcıların görmesi sağlanıyor. Alıcılar ürünleri gördükten sonra alacağı ürünleri liste haline getiriyor. Daha sonra çekilen kurada seçilen 7 satıcı, ürünlerini satışa sunuyor. Eski telefonlardan radyolara, kaşıktan müzik plaklarına kadar onlarca antik eşya, 'münadi' ismi verilen mezat yöneticisi tarafından belirlenen fiyatla satışa sunuluyor. Açık arttırma usulü ile ürünler satılıyor.



Vatandaşlar antika eşyalarını mezatta satıyor

Mezatta vatandaşlar da evlerinde kullanılmayan ürünlerini eksperler tarafından gerçek değerlerinin tespit edilmesinin ardından satışa sunabiliyor. Mezatta defineciler tarafından kazı yapılarak bulunan tarihi eserlerin satışına izin verilmiyor.



"Ürünlerini sergiliyor ve satıyorlar"

Mezat kurucusu Işın Ergül, vatandaşların mezat kültürü sayesinde insanlara ellerinde kullanılmayan ürünlerini satabildiğini ifade ederek, "Mezatımızda satılan ürünlerde yüzde 10 oranında komisyon alınmamaktadır. Burada diğer esnaf arkadaşlar, dükkanı olanlar da ürünü bir gün önceden veya sabahın erken getiriyor. Burada ürünleri masaların üzerine koyup alıcıların görmesini sağlıyoruz. Alıcılar görüp karar verdikten sonra kendilerine liste yapıyorlar, sırasıyla kura çekiyorlar. Yedi satıcı kura çekildikten sonra sıra ile ürünlerini satıcı masasına getirip ürünlerini sergiliyor ve satıyorlar. Alışta ve satışta söylediğimiz gibi sadece satıcıdan yüzde on komisyon alınıyor, bu da buranın gideri ile ikramları karşılıyor. Burada sadece antikacılar değil, vatandaşlar da bizi bilirkişi olarak kullanıp antika mobilya, halı, antika gümüş, kitapların fiyatını belirleyebiliyor" diye konuştu.



"Topraktan çıkan ürünlerimizin burada satılmasına müsaade etmiyoruz"

İl dışından gelen antikacıların ürünlerinin de satıldığını ifade eden Ergül, "İstanbul ve Ankara'da bağlantılı olduğumuz mezatlarımızdan kıymetli eserler gelirse onlara da satışında yardımcı oluyoruz. Bunlar 'etnografik' mağaradaki eserlerdir. Yani biz kesinlikle 'asar antika' dediğimiz topraktan çıkan ürünlerimizin burada satılmasına müsaade etmiyoruz" diye konuştu.



“Mezat kültürünü gelecek nesillere aktarmak istiyorum”

Mezat kültürünü gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyleyen Tarık Aydın ise, "Kastamonu’da bu dört aydır mezat yapıyoruz. Ben hem burada duruyorum hem de kendi malzemelerimi satıyorum hem de bütün antikacıları yan yana getiriyorum. Amacım bu eski çarşıyı antikacı çarşısı yapmak. Açtıktan sonra karşıma bir antikacı daha aldım. Kastamonu’yu vatandaşlar sadece evleriyle tanımasınlar. Bu projeyi başlattık ve hayata geçiriyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz eski malzemeleri tanımıyor. Bizden sonra gelen nesil de geri kalmasın, kültürümüzü bilsinler. Mezat kültürünü gelecek nesillere aktarmak istiyorum” diye konuştu.

