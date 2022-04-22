Kastamonu’da çocuklar, 23 Nisan’da gönüllerince eğlenecek

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun talimatıyla 23 Nisan’da çocuklar için ücretsiz film gösterimi yapılacak, 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlenecek.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu doyasıya yaşaması için bir dizi program hazırlattı. Başkan Vidinlioğlu, çocuklara 23 Nisan armağanı olarak Kirpi Sonic 2 filminin ücretsiz gösterimde olacağının ve Kastamonu Belediyesi önünde 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenleneceğini açıkladı.

Kastamonu Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenecek olan 23 Nisan Çocuk Şenliği çerçevesinde şişme oyun parkuru kurulacak, yüz boyama etkinliği ve çocuk yarışmaları yapılacak. Palyaço ve maskotlar, jonglör ve tahta bacak gösterileriyle çocuklar gönüllerince eğlenecek.

Çocukluk yıllarında bayram günlerine büyük bir heyecan ve coşkuyla uyandığını ifade eden Başkan Vidinlioğlu, “Çocuklarımızın da aynı heyecanı duyduğundan eminim. Özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız çok özel bir bayram. Çocuklarımız bizim en değerlilerimiz. Onların bayramı doyasıya yaşaması için Kastamonu Belediyesi olarak 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenleyeceğiz. Saat 12.00’de Kastamonu Belediyesi önünde başlayacak etkinlikler akşam 17.00’a kadar sürecek. Yine Barutçuoğlu Sineması ile Carrefour Cine Zirve Sineması’nda Kirpi Sonic 2 filminin saat 11.00 ve 16.00 seanslarını çocuklarımız ücretsiz olarak izleye bilecek. Etkinliklerimize tüm çocuklarımızı bekliyorum” dedi.

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