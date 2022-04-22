Afet Eğitim Yılı Performans Yarışması’nda ödüller sahiplerine verildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından “Afet Eğitim Yılı Performans Yarışması”nda kura sonucu ödül almaya hak kazananlara hediyeleri verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 2021 yılında başlatılan “Afet Eğitim Yılı” çerçevesinde ülke genelinde eğitim seferberliği başlatılarak, geçen yıl sonu itibariyle 56 milyon kişiye ulaşıldı. Bu çerçevede “Afet Eğitim Yılı Performans Yarışması” düzenlenerek, yarışma sonucunda eğitimlere katılan sivil toplum kuruluşları, eğitmen ve vatandaşlar arasında yapılan kura sonucu çeşitli hediyeler hazırlanarak illere gönderildi. AFAD Başkanlığı tarafından gönderilen ödüllerle ilgili program 81 İl’de aynı anda ödül töreni düzenlendi. Ödül almaya hak kazananlara hediyeleri teslim edildi. Kastamonu’da da ödül almaya hak kazanan vatandaş, eğitmen ve STK’lara, AFAD Başkanlığı tarafından gönderilen ödülleri İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ekrem Küçükbayram tarafından verildi.

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