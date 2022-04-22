Kaymakam Bütün koltuğunu minik Eymen'e devretti

– Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kaymakamlık makamı koltuğa temsili olarak oturan 2’nci sınıf öğrencisi, kurumlara talimat verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuklarına öğrenciler oturdu. Hanönü ilçesinde Şehit Faruk Karagöz İlköğretim Okulu 2'inci sınıf öğrencisi Eymen Burhan Güngören, Kaymakamlık kaymakamı koltuğuna oturdu. Kaymakamlık makam koltuğunu devralan Güngören, daha sonra çeşitli kurumları arayıp talimatlar verdi.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen temsili yer değiştirme programına Şehit Faruk Karagöz İlkokulu Müdürü Ömer Çapkın, Sınıf Öğretmeni Betül Çukur ve Kaymakam olmak isteyen öğrenci katıldı.

Öğrencilere hediye takdim eden Kaymakam Bütün, “Çocuklarımızın iyi eğitilmesi, topluma ve insanlığa hayırlı bireyler olması için biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çocuklarımızı yetiştiren anne ve babaları ile öğretmenlerine teşekkür ederim. Hayatımıza anlam katan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.

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