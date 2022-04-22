Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerin uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda, farklı miktarlarda kubar esrar, ecstasy ve reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Operasyonla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi.

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