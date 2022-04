Kastamonu’da halk ekmek satışlarına vatandaşlardan yoğun ilgi

Kastamonu'da hayata geçirilen 'halk ekmek' uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Halk ekmek satış noktalarından her gün 6 bin pide 4.5 TL'den satılıyor.

Kastamonu Belediyesi, evinde bakıma muhtaç, yaşlı vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi aileleri Ramazan ayında da yalnız bırakmıyor. Evde yemek hazırlama imkanı olmayan vatandaşlara her gün Kastamonu Belediyesinin aşevinden iftarlık sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Aşevinde hijyenik bir ortamda hazırlanan yemekler, kaplara konularak vatandaşların kapısına kadar götürülüyor. Ayrıca Kastamonu Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik düzenli olarak Ramazan kolisi dağıtımlarını da sürdürüyor. Şu ana kadar Kastamonu Belediyesi tarafından 5 bin 500 Ramazan kolisi dağıtımı yapıldı, bin adet daha Ramazan kolisi daha dağıtılacak.



Halk ekmek uygulaması hayata geçirildi

Kastamonu Belediyesi, son olarak 'halk ekmek' uygulamasını hayata geçirerek yüzde 25 daha ucuz Ramazan pidesi satışına başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 'halk ekmek' satışları şehrin üç noktasında gerçekleştiriliyor. Halk ekmek satış noktalarında günlük toplam 6 bin pide, 4.5 liradan satışı yapılıyor.



“Halk ekmek noktalarından günlük 6 bin ekmeğin satışını yapıyoruz”

hayata geçirilen uygulamaya vatandaşların ilgi gösterdiğini söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Göreve başlamamızın üzerinden üç yıl geçti. Bu süre zarfında hep aklımdaydı ama değişik sebeplerden ötürü yerine getirememiştik. Sağ olsun her zaman belediye esnafımız her zaman belediyemizin yanında oldu, ne zaman ihtiyaç duyduysak bizlere katkıyı verdiler. Onlarında çok fazla sıkıntıya düşmesine mahal vermeden halk ekmek uygulamasına geçtik. Onları da sıkıntıya düşürmeden bu işi yapalım istedik. İlk etapta 6 bin ekmekle yola çıktık. Eğer herhangi bir problem yaşamazsak yeterli olursa bu sayı ile devam ederiz. Muhtemelen de böyle devam edeceğiz. Fırınlara göre yüzde 25 daha ucuz ekmek vermiş olacağız. Günde 6 bin ekmek dağıtımı yaparak şehrin üç tane noktasında dağıtımlarımız sürüyor. Değişik sosyal medya mecralarıyla bizlerden istek ve talepler geliyor. Sayının arttırılmasını isteyenler var. Ekmek ve pide sayısında değil de dağıtım noktasında sayının arttırılmasını istiyorlar. Fakat şehrin ana yoğunluğunun olduğu Nasrullah Meydanında, Taşköprü yol ayrımında ve Kuzeykent Mahallesinde üç tane noktada dağıtım yapıyoruz. Belki de bu noktalara Mehmet Akif Ersoy Mahallesini ilave edebiliriz. İlk etapta üç nokta ile başladık. Çok ciddi bir talep var. Tabii ki fakir fukaranın da gönlünde olmuş oluyoruz. Ne yapsak az” dedi.



“6500 adet Ramazan kolisinin dağıtımını yapıyoruz”

Ramazan ayı münasebetiyle hem ramazan kolisi hem de sıcak yemek dağıtımına da devam ettiklerini belirten Başkan Vidinlioğlu, “Ramazan ayı münasebetiyle ayrıca sıcak yemek dağıtımına da devam ediyoruz. Her gün yaklaşık 450 aileye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra Ramazan kolisi dağıtıyoruz. Şu anda 5 bin 500 Ramazan kolisi dağıttık. Yaklaşık 1000 tane daha Ramazan kolisi dağıtacağız inşallah. Onlarda hemen hemen hazırlandı. Bu koliler dolu bir koli. Geçtiğimiz yılda aynı şekilde bu kolilerden dağıtım yapmıştık. Bir ailenin rahat bir şekilde 2025 günlük ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte bir koli. İnşallah önümüzdeki günlerde 1000 tane daha bu kolilerden dağıtacağız. Arada bir dağıttığımız yardım çeklerimiz var. Sağ olsunlar marketlerimiz bu konuda bizlere yardımcı oluyorlar. Bazı marketler bu çeklerden bugün için ulaştırabileceklerini söylediler Genel Merkezlerine sormaları gerekiyormuş. Dolayısıyla burada biraz gecikme oldu ama bu çekleri de bize ulaştığında hızlı bir şekilde ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştıracağız” diye konuştu.

Halk ekmekten pide almaya gelen vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.

