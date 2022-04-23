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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selden etkilenen çocuklar 23 Nisan'da tiyatro gösterisi ile eğlendi

İHA

Selden etkilenen çocuklar 23 Nisan'da tiyatro gösterisi ile eğlendi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinden etkilenen çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda sahnelenen tiyatro oyunu ile eğlendi.

Türkiye’nin en uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Eti Çocuk Tiyatrosu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Kastamonu’da yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen bölgelerden Bozkurt ilçesindeki çocuklarla buluştu. Bozkurt Kaymakamlığının gösteri salonunda ücretsiz olarak tiyatro grubu tarafından, "Mutluluk Denince Akla" oyunu sahnelendi. Paylaşmak, yardımlaşmak, çevreyi ve doğayı korumak, hayvan sevgisi, empati, hoşgörü, adillik ve hayal etmenin gücü gibi konular üzerine kurulu öyküsüyle tiyatrocular, gösteride selden etkilenen çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Sosyal sorumluluk projeleriyle gelişime ihtiyaç duyulan toplumsal ve çevresel konularda Türkiye’ye hizmet etmeyi öncelikli görevleri arasında gördüklerini ifade eden Eti İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu, “Bundan 22 yıl önce her kesimden çocuğumuza fırsat eşitliği içinde ücretsiz tiyatro deneyimi yaşatmak hedefiyle hayata geçirdiğimiz tiyatromuz, bugüne kadar Türkiye’nin 81 ilini birçok kez dolaştı. Eti Çocuk Tiyatrosu’yla yıllar önce tanışan çocuklarımızın şimdi kendi çocuklarıyla tiyatromuza geldiğini ve bu mutluluğu nesilden nesile aktardığımızı görmek bizim için çok kıymetli ve aynı zamanda yeni projelerimiz için de ilham verici. Daha uzun yıllar sürdürmeyi hedeflediğimiz Eti Çocuk Tiyatrosu ile nesilden nesile tüm çocuklarımızın kültürel gelişimlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ‘Mutluluk Denince Akla’ oyununu Kastamonulu çocuklarımız ile buluşturmuş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum” dedi.

"Bugün çok mutluyuz"
Tiyatroyu izlemeye gelen Hatice Kübra Sepetçi, “Bugün çocuk tiyatrosuna geldik, her şey çok güzeldi. Tiyatroyu yapanlara çok teşekkür ederiz, çok mutluyuz ve çok eğlendik. Tiyatroda hayvanlara saygılı olmayı onlara iyi davranmamızı gerektiğini öğrendik, iyi şeyler öğrendik. Bugün çok mutluyuz" diye konuştu

"Çocuklar çok eğlendi"
Çocuğuyla tiyatroya gelen Resul Safi ise, “Tiyatro çok güzeldi. Özellikle çocuklar için güzel bir etkinlik olmuş. Bulunduğumuz ortamda 23 Nisan münasebetiyle çok güzel bir etkinlik oldu. Herkese çok teşekkür ederiz. Çok eğlendiler, biz de çok mutlu olduk. Bu organizasyonu yapan herkese teşekkür ederiz " şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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