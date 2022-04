Bakan Soylu: “Terör örgütünün adını andırmayacak, tamamen silecek anlayışı başlatıyoruz” “İnşallah öyle bir darbe vuracağız ki bellerini doğrultamayacaklar” “Geliyor gelmekte olan, bunları perişan edeceğiz” “Konut yapımları hariç, sel afeti için gönderilen nakdi yardımların toplamı 647 milyondur” “Afetlere rağmen nasıl işler başardığını hep birlikte gördük”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı 29 Ekim 2023 tarihinde, bir kardeşiniz olarak söylüyorum, Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olarak söylüyorum, bu ülkede terör örgütünün, etrafımızdaki coğrafyada terör örgütünün adını andırmayacak, içerde de dışarda da onu tamamen silecek bir anlayışı başlatıyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11 Ağustos 2021 tarihindeki sel felaketinden en çok etkilenen Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde vatandaşlarla iftar yemeğinde buluşturdu. Bakan Soylu, AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Abana Kaymakamı Salih Ağar’ın da hazır bulunduğu iftar programının ardından vatandaşlara seslendi. Soylu, gündeme ilişkin ve sel felaketini yaşayan Kastamonu, Bozkurt ve Bartın’da yapılan yatırımlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



“Devletimize olan itimadınızla bu afetin altından birlikte kalktık”

Türkiye’nin en büyük afetlerden birisinin11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketi olduğunu belirten Bakan Soylu, “Burada yaşadığımız belki tarihimizdeki en büyük sel felaketinin yaralarını birlikte sardık. Aramıza nifak sokmadık, birlikte adım attık, Allah sizlerden razı olsun, ferasetinizle, aklıselimliğinizle, metanetinizle, devletimize olan itimadınızla bu afetin altından birlikte kalktık. Kolay değildi, sevdiklerimizi kaybettik. Rabbim hepsine rahmet eylesin. Bazı görüntüler insanları yaraladı. Her gün gezdiğimiz, cadde, sokakları, şu meydanının 35 metre toprakla kaplandığını gördük. Evleriniz, işyerleriniz, eşyalarınız, arabalarınız kullanılamaz hale geldi. Bin bir emekle büyüttüğünüz ağaçlarınız, fidanlarınız, belki bostanlarınız, saksıdaki çiçekleriniz yok oldu. Ama sabrettiniz, devletinize güvendiniz. Giden canı geri getirmek elbette ki Cenabı Allah’a mahsustur. Ama diğerlerini el birliğiyle devletimizin gücüyle, AFAD’dan Kızılay’a kadar, sivil toplum kuruluşlarımıza kadar burada temizlik ve arama kurtarmada görev yapan jandarmadan emniyete, denizde arama yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimize kadar Türkiye’nin dört bir yanından gelen valilerimize, il özel idarelerimizden belediye ekiplerimize kadar herkesin gayreti ile 7 günde 5 metre çamuru kaldırarak bu sokakları temizledik. Çamur ve toprakla kaplanmış bodrum katlarını, bazı binaların birinci katlarını temizledik. Çarşıdaki dükkanları açtık. 20 günde hayatı biraz normale döndürmeye çalıştık. Aynısını Sinop’ta, Bartın’da yaşadık ve aynı sıkıntıları yaşayınca aynı zaman dilimi içerisinde onları da hayatın normaline döndürmek için çaba sarf ettik” dedi.



“Sel felaketinden en az seviyede etkilenerek çıkmak için birlikte gayret gösterdik”

“Biz bu ilçeyi şantiyeyi çevirdik. Doğrudan kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat talimatı, takibiyle çalışma yaptık” diyerek vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını ileten Soylu, “Sayın Tarım ve Orman Bakanımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, Sayın Ulaştırma Bakanımız, Sayın Sağlık Bakanımız, bakan yardımcılarımız, dışarıdan belli bölgelerde görevlendirdiğimiz valilerimiz, tüm mesai arkadaşlarımız, AFAD Başkanlığımızın koordinesinde çok büyük bir yönetim gösterdiler. Bunu hep birlikte sağladık. Bize tahammül ettiniz. Zorlukları aşmakta bize yardımcı oldunuz. Hep beraber el ele verdik, buradaki bu karşı karşıya kaldığımız sel felaketinden en az seviyede etkilenerek çıkmak için birlikte gayret gösterdik. Sabrınıza, gösterdiğiniz tahammüle minnettarız. Ortaya koyduğunuz el birliğine minnettarız” diye konuştu.



“Konut yapımları hariç, sel afeti için gönderilen nakli yardımların toplamı 647 milyondur”

Sel bölgesinde yapılan yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Soylu “Her meseleyi düzgün bir organizasyonla, hiçbir şeyin eksikliğini vatandaşlarımıza hissettirmeden başardık. 72 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 8 vatandaşımızın kayıp olduğu Kastamonu ilimizdeki sel afetinde ilk andan itibaren 548 çadırdan oluşan çadır kentler kurduk, 75 yaşam konteyneri ve her türlü 63 adet de işleri devam ettirmek için konteynerler kurduk. Arama kurtarma, temizlik çalışmaları devam ederken vatandaşlarımızın acil barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Konut yapımları hariç, sel afeti için gönderilen nakli yardımların toplamı 647 milyondur. İhalesi gerçekleştirilen bin 64 konut var, maliyeti 881 milyon 770 bin liradır. Bartın ilinde 34 milyon 550 bin, Sinop ilimizde ise toplam 176 milyon nakdi ödenek kullandık. Sinop’ta 79 konut, 56 iş yerinin yapımına, Bartın’da 20 köy konutunun ihalesini yaptık. Onunda inşaatına en kısa sürede başlayacağız” şeklinde konuştu.



‘Devletimizin afetlere rağmen nasıl işler başardığını hep birlikte gördük’

“Kastamonu, Bartın ve Sinop illerimizde yaşadığımız bu afet tarihimizde gördüğümüz en büyük afetlerden birisidir” diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Soylu, “Hepiniz şahitsiniz, bütün afet süresince, bütün arkadaşlarımızla hep birlikteydik. Hiçbir vatandaşımız kendisini çaresiz hissetmesin, yalnız hissetmesin diye bütün arkadaşlarımız büyük çaba gösterdi. Allah’a çok şükür, ‘nerede bu devlet’ denildiğini duymadık. Ama konuştuğumuz her vatandaşımızdan ‘Allah devletimizden razı olsun’ cümlesini defalarca duyduk. Bu netice kendiliğinden oluşmuş bir netice değildir. Bu ilkenin 21. yüzyılın başından itibaren ortaya koyduğu, kalkınmanın, gelişmenin neticesidir. Biz bu noktaya hangi seviyelerden geldiğimizi biliyoruz. Eskiden afetlerde vatandaşına çadır veremeyen, battaniye veremeyen bu ülkenin yaşadığı onca güvenlik sorununa, arka arkaya maruz kaldığı afetlere rağmen nasıl işler başardığını hep birlikte gördük” ifadelerini kullandı.



“Geliyor gelmekte olan, bunları perişan edeceğiz

“Şu anda PençeKilit Operasyonunu sınırlarımızın dışında, eren Abluka operasyonlarımızı da sınırlarımızın içerisinde eş anlı ve eş güdümlü gerçekleştiriyoruz. Hepinizin huzurunda söylüyorum; ahdımız var, andımız var. Çocuklarımız bir gün 23 Nisan Bayramı’nın mutluluğunu yaşıyorlar, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı 29 Ekim 2023 tarihinde, bir kardeşiniz olarak söylüyorum, Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olarak söylüyorum, bu ülkede terör örgütünün, etrafımızdaki coğrafyada, terör örgütünün adını andırmayacak, içerde de dışarda da onu tamamen silecek bir anlayışı başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız dedi ki, ‘Kandil’i de başlarına yıkacağız, Suriye’deki terör yuvalarını da başlarına yıkacağız.’ Geliyor gelmekte olan, bunları perişan edeceğiz. Bizden sonraki nesiller terör örgütü görmeyecekler, isim bilmeyecekler; huzur, kardeşlik, yükselme, zenginlik, büyük ve güçlü Türkiye bilecekler. Çok sıkıntı çektik, çok maliyet ödedik, çok evlatlarımızı ayyıldızlı bayraklarla toprağa gönderdik. İnşallah öyle bir darbe vuracağız ki bellerini doğrultamayacaklar. Onun için dualarınızı bekliyoruz” dedi.



"Türkiye Tayyip Erdoğan sayesinde sıkıntılarını onlardan çok daha çabuk bitirecek bir ülke olacak”

Türkiye'nin yaşadığı sorunları Avrupa ve Amerika'dan önce atlatacağını vurgulayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Zorluklarımız olabilir, sıkıntılarınız olabilir Bunu da bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Avrupa, Amerika ve dünya sıkıntı çekecek, çekmeye devam edecek, Türkiye Tayyip Erdoğan sayesinde sıkıntılarını onlardan çok daha çabuk bitirecek bir ülke olacak” diye konuştu.

