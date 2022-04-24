23 Nisan'da Kızılay yetim ve öksüz çocukları buluşturdu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Türk Kızılay tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda düzenlenen iftar programında yetim ve öksüz 83 çocuk ve aileleri bir araya geldi.

Türk Kızılay Tosya Şubesi, düzenlediği iftar yemeğinde yetim ve öksüz çocukları buluşturdu. İftar yemeğinde 83 çocuk ve aileleri bir araya gelerek birlikte iftar yaptı.

Programda konuşan Türk Kızılay Tosya Şubesi Temsilcisi Süreyya Yağmur, "Rabbimizin bizlere emanet etmiş olduğu çocuklarımızın Kızılay olarak bu mutlu günlerinde de yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Kızılay vatandaşlarımızın sadece zor günlerinde değil iyi günlerinde de yanlarında. Bu akşam hayırsever bağışçılarımızın desteği ile iftar yemeğinde 83 özel çocuğumuz ve aileleri ile bir araya geldik. Bu akşam çocuklarımızla eğleneceğiz ve çocuklarımızın hepsine hediyelerimiz olacak. Kızılay gönüllülerimizle birlikte bu akşam güzel bir gece olacak" dedi.

iftar programının ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

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