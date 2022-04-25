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Geleceğin tekvando şampiyonları kuşak bağladı Kastamonu'da 270 öğrenci tekvando eğitimi aldı

İHA

Geleceğin tekvando şampiyonları kuşak bağladı Kastamonu'da 270 öğrenci tekvando eğitimi aldı

Kastamonu'da tekvando eğitimi alan 270 öğrenci kuşak bağladı.
Kastamonu'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'spor okulları' çerçevesinde tekvando eğitimi alan 270 öğrenci için kuşak bağlama töreni düzenlendi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan sporcular, tekvando yemini ederek profesyonelliğe ilk adımı attı. Kastamonu Yeni Merkez Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törene veliler de yoğun ilgi gösterdi. Aileler de çocuklarının ilk kuşak bağlama anlarını cep telefonlarından video ve fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

Asrak: “Derece alan sporcularımıza Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın çok büyük destekleri var”
Derece alan sporculara Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ülke çapında ve uluslararası anlamda büyük teşvik ve destekleri olduğunu vurgulayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, “Bizim kültürümüze, yapımıza Türk milli kültürüne en uygun sporlarına bir tanesi tekvando ve muazzam geleneği kültürü olan tekvando kültürüne bu çocukların yetişmesi onların gelecekteki ders başarılarının disiplinli bir yaşam sürmelerine bir çok katkıları sağlayacaktır. En önemlisi milli bir sporcu olduğu anda akademik başarısına da çok ciddi katkı sağlamış olacak ve maddi olarak da düşündüğümüz zaman, 'çocuğum akademik olarak başarılı olsun ama sporla uğraştığı zaman da akademik başarısı geride kalır' düşüncesi kesinlikle aklınızda yer etmesin. Çünkü spor akademik başarıyı tetikleyen disiplinli yaşamayı, çalışmayı önceleyen bir branştır. Burada bugün 270 tane öğrencimizi kuşak sınavı vardı, öğrencilerimiz kuşak sınavını geçmeleri sonucu kuşak bağlama törenine katıldık. Spor, minikten başlayarak büyükler noktasına kadar bir süreklilikle gençlerimizi yoğurarak spora devam ettirebilirsek hem akademik başarılarının gelişimine hem de milli sporcu olduklarında gelecekteki hayatlarına çok büyük bir katkı sağlayacak” dedi.

Hatice Yalçın: “Çocuğum yürüyemiyordu tekvandoya yazdırdım, çok mutluyum”
Çocuğu tekvando töreninde kuşak bağlayan Hatice Yalçın, “Çok gururluyum, çok seviniyorum. Çocuğum daha aktif, daha başarılı, sporda olmasından çok memnunum. Pandemiden dolayı evde bacakları, kasları gerilmişti. Sporda daha aktif oldu. Daha girişimci oldu. Çok memnunum. Bütün velilere tavsiye ediyorum. Çocuğum spora 6 yaşında başladı, şu anda 8 yaşında. Devamlı olarak gidiyor. Çocuğumu tekvandoya yazdırma fikri benden çıktı. Çocuğum yolda yürürken kucağıma almamı istiyordu, yürüyemiyordu. Pandemide evdelerdi, dedim spora yazdırayım. Çok memnunum. Ayrıca çocuğumu her dala göndermek istiyorum” diye konuştu.

Yapıcıoğlu: "Kuşağımı aldığım için çok mutluyuz"
Tekvando öğrencisi Berra Yapıcıoğlu ise, heyecanlı olduklarını belirterek, “Büyüyünce tekvando hocası olmak istiyorum. Kuşağımı aldığım için çok mutluyum. Tekvandoya devam edeceğim. Beni eğiten hocalarıma teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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