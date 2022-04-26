Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, KastamonuTaşköprü karayolu Uzunkavak köyü mevkiinde alev alan hareket halindeki F.Ö.’ye ait otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Taşköprü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alev alan otomobil söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi. Yangında sürücü araçtan inerek olayı yara alamadan atlattı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.