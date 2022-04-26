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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İHA

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, KastamonuTaşköprü karayolu Uzunkavak köyü mevkiinde alev alan hareket halindeki F.Ö.’ye ait otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Taşköprü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alev alan otomobil söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi. Yangında sürücü araçtan inerek olayı yara alamadan atlattı.

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