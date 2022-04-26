Kastamonu’da 5 araçta yapılan aramada ruhsatsız silah ve uyuşturucu yakalandı

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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 5 araçta yapılan aramada ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma ekipleri, son zamanlarda yürüttüğü koordineli çalışmalar neticesinde 5 araca eş zamanlı operasyon düzenledi. Araçlarda ekiplerce yapılan aramada 7 adet ruhsatsız tabanca, 88 adet 9.19 mm ve 7.65 mm mermi ve ayrı ayrı metafetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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