“Siber Vatan” projesiyle siber güvenlik uzmanları yetiştirilecek

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Kastamonu Üniversitesi (KÜ) arasında imzalanan protokolle “Siber Vatan” programı çerçevesinde siber güvenlik uzmanları yetiştirilecek.

“Siber Vatan” projesi çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdi Topal ve KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç tarafından protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde programa başvuru yapan üniversite öğrencilerine siber güvenlik konusunda eğitim verilecek.

İmza töreninde konuşan Genel Sekreter Dr. Serkan Genç, ülkemizin siber güvenlik uzman ihtiyacını karşılamaya yönelik Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından Siber Vatan programının geliştirildiğini ve 20222023 kalkınma ajansları “Genç İstihdamı” teması çerçevesinde TR82 Bölgesinde (Kastamonu, Çankırı ve Sinop) siber güvenlik uzmanı yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Genç, “Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tarafından hazırlanacak sınavla adayların bilgisayar, yazılım ve siber güvenlik bilgi seviyesi test edilecek. Sınav sonrasında yapılacak değerlendirme sonucunda ise programa katılmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilecek. Programın uygulama aşamasında ise koordinasyonu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı ve Kariyer Merkezi birlikte üstlenecek” dedi.

Siber güvenlik ihtiyacına katkı sağlayacak programın imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Hamdi Topal da, “Siber güvenlik alanında önemli bir ihtiyacın giderilmesine katkı sağlayacak olan ‘Siber Vatan’ programında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile iş birliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Dijital dönüşümle birlikte siber güvenlik büyük bir önem kazandı. Kastamonu Üniversitesi olarak bizler de bu noktada yaptığımız iş birlikleri ve çalışmalar ile başta öğrencilerimiz olmak üzere ilimize ve Ülkemize değer katma hedefindeyiz. İş birliğimizin hızla hayata geçeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Siber Vatan programına başvurular 20 Mayıs 2022 tarihine kadar yapılacak ve programa katılmaya hak kazanan öğrenciler Haziran ayı içerisinde ilan edilecek. 2022/2023 eğitim ve öğretim döneminde eğitimler başlayacak. Eğitimlerin ardından öğrenciler, program çerçevesinde özel çalışmalar yapacak ve siber güvenlik uzmanı istihdam edecek şirketlerle buluşmalar sağlanacak. Nihai amacı genç istihdamı olan programın kontenjanı 45 kişi ile sınırlı olacak.

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