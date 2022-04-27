Kastamonu'da 'çarşaf bağı' kültürü yaşatılacak

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Kastamonu'nun İnebolu İlçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde çarşaf bağı kursu açılacak.

İnebolu'da kadınlarının ek gelir sağlaması ve meslek sahibi olması için İnebolu Halk Eğitin Merkezi Müdürlüğü tarafından ‘Çarşaf Bağı’ kursu açılacak. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 9 Mayıs tarihinden itibaren pazartesi ve salı günleri 6 saat eğitim verilecek. Kursa katılmak isteyen vatandaşlar, İnebolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne başvurarak kursa katılabiliyor.

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