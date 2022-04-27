Bölgesel Amatör Lig takımının kulüp binasına kumar baskını: Bina mühürlendi Kastamonu’da spor kulübüne kumar baskını yapıldı

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından kumar oynandığı tespit edilen Bölgesel Amatör Lig takımlarından Taşköprüspor'un kulüp binası mühürlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Taşköprüspor'un kulüp binasında kumar oynatıldığına dair bir ihbarı değerlendirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, iftarın ardından kulüp binasına baskın düzenledi. Ekipler tarafından lokalde bulunan şahıslara işlem yapıldı. Daha sonra Taşköprüspor Kulübü mühürlenerek kapatıldı.

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