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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

25 kadın “Şifa Doğadan Emek Kadından” projesiyle gelir elde edecek

İHA

25 kadın “Şifa Doğadan Emek Kadından” projesiyle gelir elde edecek

Kastamonu’da bir kadın derneği tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde ekonomik kazancı bulunmayan 25 kadın, coğrafi işaretli siyez buğdayından yapılan ekşili pilav ile ek gelir elde edecek.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destek Sistemi çerçevesinde Kastamonu Sanat İşleyen Eller Derneği ile Devrekani Belediyesi iş birliğinde “Şifa Doğadan Emek Kadından” projesi hazırlandı.
Proje çerçevesinde siyez buğdayından ekşili pilav yapılması için gerekli aromatik otlar, kadınlar tarafından doğadan toplanacak. Meslek edinmelerine yönelik eğitim verilecek kadınlar, pilav üretimi ile paketlenip satılmasında istihdam edilecek.
Kastamonu Valiliğinde düzenlenen törende projenin protokolü, Vali Avni Çakır ile Kastamonu Sanat İşleyen Eller Derneği Başkanı Mine Telli tarafından imzalandı.

“Ekonomik kazancı olmayan 25 kadın gelir elde edecek”
Projenin 87 bin 837 lira destek almaya hak kazandığını söyleyen Vali Avni Çakır, İçişleri Bakanlığı tarafından geçen yıl Kastamonu’da 7 projenin desteklendiğini kaydetti.
Projeler hakkında bilgi veren Vali Çakır, “İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz tarafından desteklenen ilimize 2 tane projenin duyurusunu ve muhataplarıyla işbirliği protokolü imzalayacağız. Geçen seneyi de bu anlamda verimli geçirdik. 7 tane projemiz İçişleri Bakanlığımız tarafından desteklendi. En çok desteklenen illerden bir tanesi. Sivil toplum kuruluşlarımızda da bu anlamda farkındalığı arttırmış olduğumuzu düşünüyoruz” dedi.
Projelerden ilkinin Kastamonu Sanat İşleyen Eller Derneği’nin Devrekani Belediyesiyle işbirliğiyle yapmış olduğu bir proje olduğunu söyleyen Vali Çakır, “Bu projeyle Kastamonu’da yaşayan ve fırsat eşitsizliği nedeniyle ekonomik kazancı olmayan 25 kadının, proje ile kurulacak İlimiz Coğrafi İşaretli Yöresel Ürün, Kuru Gıda Üretim ve Paketleme Atölyeleri aracılığıyla meslek edinmesini sağlamak ve onlara aromatik bitkilerin işleme ve geleneksel gıda ürünlerine dönüştürülmesi alanında paketleme ve satış eğitimi vermeyi amaçlayan bir proje. Bu konuda derneğimiz çok güzel projeler ve etkinlikler yaptı. Bu çerçevede KUZKA ile yaptığımız proje var. O destekte geldiğinde üretim imkânını daha da arttırmış olacağız. Sonra pazarlama desteği de gelecek. Bu projenin adı ‘Şifa Doğadan, Emek Kadından’. Projenin İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen tutarı 87 bin 837 lira 60 kuruş, projede talep edilen tutar 148 bin 867 TL idi, dolasıyla projenin yarıdan fazlasını desteklemiş olduk. 2’nci projemizde Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği tarafından yapılan Özel Bireyler Atlı Terapi Merkezi’nde projesi. Geçen sene bunun ilkini Daday’da yapmıştık. Çok güzel sonuçlar elde etmiştik. Engelli aileleri de bu projeden son derece memnun kalmıştı. Daday’ın atlı terapi konusunda farkındalığını da ortaya çıkarmıştık. Atlı Terapi Merkezimizin de her türlü işlemleri bitti. 9 Mayıs’ta resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Burada ilk uygulayacağımız bu proje olacak. Bu proje ile amacımız ilimizde yaşayan otizmli ve hareket, davranış, psikolojik bozukları olan 30 özel bireyin Daday Kaymakamlığı Atlı Terapi Merkezi’nde terapi eğitimi alarak yaşam kalitelerinin, sosyal becerilerinin arttırılması amaçlanıyor. İşbirlikçi kuruluş ise Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bu konuda belli bir tecrübe edindiler. Bu proje 115 bin 400 TL’lik bir proje idi. Bakanlığımızdan 7 bin 500 TL destek sağlanmış oldu” diye konuştu.

“Ulaşmanın zor olduğunu gördük”
Kastamonu Sanat İşleyen Eller Derneği Başkanı Mine Telli ise, “Kastamonu’da çok fazla yemeklerimizin olduğu ama yemeklerin ülke içinde tanıtımına baktığımızda sadece isimden ibaret olduğu, herhangi bir şekilde alıp ulaşmanın zor olduğunu gördük. Bu doğrultuda yapılan çalışmalarda ekşili pilavı ele aldık” şeklinde konuştu.
“Özel Bireyler Atlı Terapi Merkezi” projesi de Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği tarafından hazırlandı. Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz da atlı terapinin özel çocuklar için önemli bir proje olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından Kastamonu Sanat İşleyenler Derneği, “Şifa Doğadan, Emek Kadından” projesinin protokolü ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği’nin “Özel Bireyler Atlı Terapi Merkezi” projesini protokolü imzalandı.

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