İnebolu’da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

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Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Yahya Paşa Camisi'nde bulunan Sakalı Şerif Kadir Gecesi nedeniyle ziyarete açıldı.

Kadir Gecesi nedeniyle İnebolu ilçesindeki Yahya Paşa Camisi'nde bulunan Sakalı Şerif vatandaşların ziyaretine açıldı. Merkez Yahya Paşa Camisi'ndeki Şakalı Şerif, salavatlar eşliğinde 40 katlı bohçanın içerisinden çıkartıldı.

Sakalı Şerif ziyaretine yoğun ilgi gösteren bazı vatandaşlar, gözyaşlarını tutamadı.

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