Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken otomobil ise kullanılamaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Günberi köyü Sorkuncuk Mahallesi'nde ikamet eden Şakir Dürgümen’e ait seyir halindeki otomobil, bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Kısa sürede yangın büyüyerek tüm aracı sardı. İhbar üzerine yangına Pınarbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.