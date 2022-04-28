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Model uçaklarla uçuş tekniklerini öğrendiler Radio Kontrollü Model Uçak Başlangıç Kursu eğitimleri sona erdi

İHA

Model uçaklarla uçuş tekniklerini öğrendiler Radio Kontrollü Model Uçak Başlangıç Kursu eğitimleri sona erdi

Kastamonu'da Türk Hava Kurumu düzenlenen Radio Kontrollü Model Uçak Başlangıç Kursunda öğrenciler, uygulamalı şekilde uçuş tekniklerini öğrendi.
Türk Hava Kurumu Kastamonu Şube Başkanlığı ile Türk Hava Kurumu Eskişehir İnönü Havacılık Merkezi Model Uçak Okulu Müdürlüğü işbirliğinde 1827 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Radio Kontrollü Model Uçak Başlangıç Kursu, Kastamonu’nun Daday ilçesinde gerçekleştirildi. Daday’a bağlı Tüfekçi Köyü Kocalar Çayırında yapılan uygulamalı eğitimde kursa katılan öğrencilere uçuş teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı.
Kurs çerçevesinde Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık ve Eğitim Merkezinden gelen 3 model uçak rehber öğretmeni ile 10 günlük süren kurs programı süresince kursiyerlerin teorik yer dersleri çerçevesinde aerodinamik ve uçuş prensipleri hakkında temel düzeyde bilgilendirilmesi, simülatör uçuşları ile uçuş teorisini uygulamalı olarak kavramaları sağlandı. Simülatör uçuşlarını tamamlayan kursiyerler, uçuş öğretmenleri eşliğinde eğitim uçuşlarını uygulamalı şekilde Kocalar Çayırında gerçekleştirdi.
Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerler, Türk Hava Kurumu tarafından Uluslararası Havacılık Federasyonunda (FAI) geçerli R/C Model Uçak Başlangıç Sertifikası almaya hak kazandı.

“Simülatör eğitimlerinden sonra uygulamalı eğitimler verdik kursiyerlerimize”
Eskişehir İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Radyo Kontrollü Model Uçak Rehber Öğretmeni Ömer Çankaya, “Kastamonu’ya Radio Kontrollü Model Uçak Başlangıç Kursu eğitimleri için geldik. Kurs programı içerisinde 30 tane kursiyerimiz eğitim programına dahil oldu. Eğitimlerin ilk başlarında teorik derslerimiz oldu. Ardından eğitim uçaklarımızla uçuşlarımızı yapıyoruz. Uçağımız 2 metre kanat açıklığına sahip. 180 santim gövde boyu olan iki zamanlı bir motor ile çalışan bir eğitim uçağıdır. Simülatör eğitimlerinden sonra öğrenciler kura ile eğitim alacakları öğretmeni seçiyorlar. Ardından öğretmen ve öğrenci uçağı çalıştırıp uçağı kaldırıyor. Havada öğrenciye öncesinde yapması gereken komutları gösteriyor. Bu komutları kablosuz radio kontrollü kumandı ile yapıyoruz. Bu kumanda ile uçağı kaldırıp öğrenciye yapması gerekenleri gösteriyoruz. Ardından öğretmen kumandayı öğrenciye devrediyor. Gösterdiği hareketleri öğrenciden uygulamasını bekliyor. Başlangıçta hatalar olabiliyor, bu tip durumlarda öğretmen müdahale ederek gerekli düzeltmeleri yapıyor” dedi.

“Haziran ayında Havacılık Şenliği yapmayı planlıyoruz”
Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak, Bakım, Onarım ve Model Uçak Öğretmeni Cihan Özorak ise, “Sivil Havacılık Yüksekokulu olarak asıl amacımız bunu alıp ilk, orta ve lise düzeyinde ulaşabildiğimiz kadarıyla okulumuzun yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle mümkün olduğunca ilçelerdeki ve merkezdeki okullara ulaşarak, buralarda yaklaşık 500 TL maliyetle simülasyon kumandaları var. Öğrencilerin el hassasiyetleri gelişmesi amacıyla bu kumandalardan okullarımıza bir şekilde aldırabilirsek yetenekli olan çocuklarımızı keşfetmiş oluruz. Bu sayede ilerleyen yaşlarda bu çocuklarımızı düzenlenen yarışmalara göndermek istiyoruz ve dünya şampiyonları çıkartmayı hedefliyoruz. Kastamonu’da ne kadar potansiyeli olan öğrenci var ise bizim için o kadar iyi oluyor. Bu yaz diğer kursları almak istiyoruz. Özellikle Haziran ayında bir Havacılık Şenliği planlıyoruz. Halkımızı bizlere destek vermelerini bekliyoruz. Bu şenlikte çocuklarımızı sevdirmeyi hedefliyoruz” diye konuşu.

“Türk havacılığını milletimizin her kesimine sevdirmeyi amaç ediniyoruz”
Türk Hava Kurumu Kastamonu Şube Başkanı Av. Mücahit Dağdelenoğlu ise, “Türk Havacılığının gelişmesini sadece belirli alanlara daraltarak değil tüm halkın hizmetine sunacak şekilde geliştirmenin mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda genç kanatlar ekibimizle gençliğin Türk havacılığına olan ilgisini arttırmaya ve bizzat gençlerin bu hizmetin içerisinde olarak Türk havacılığının gelişmesini sağlamasını ve heveslenmesini amaç ediniyoruz. Bu anlamda faaliyetlerimiz oluyor. Özellikle Radio Kontrollü Model Uçak Kursumuzla şehrimizde model uçak kullanmayı heves eden gençlerimizi buluşturmak istedik. Türk Hava Kurumunun eğitim bölümündeki arkadaşlarımızla birlikte irtibata geçtik. Kastamonu’da 30 kişiden oluşan kursumuzu açtık. Bunun gibi faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Türk Havacılığının gelişmesini sadece belli dar alanlara kapatmanın ötesinde tüm Türkiye hattında gençlerin ve orta yaşlılarla tüm milletimizin ilgi duyduğu bir alan haline getirmek zorundayız. İstikbalin göklerde olduğunu biliyoruz. Özellikle son yaşanan Dağlık Karabağ bölgesindeki savaşlar başta olmak üzere diğer savaşlarda aslında havacılıkta güçlü olabilen etkinliği ve başarısıyla zafere ulaşabildiklerini görüyoruz. Bundan sonrada böyle olacak. Havaya ve uzaya hakim olabilen milletler hem Dünyanın yönetiminde hem de gelecekte uzay aleminin yönetiminde etkin rol sahibi olacak. Bizler bunu bugün ilk, orta ve lisede gençlerimizin bu işe heyecan duymalarını sağlayarak yapabiliriz. Türk Hava Kurumu da milletimizden aldığı güç ile birlikte devletimizin ve milletimizin hizmetine bu amaca yönelik hizmet edecek. Bizde inşallah bu tür kurslar açarak bu hizmete destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Yıl içerisinde RC Kursu dahil model uçak rehber öğretmen kurslarımızı açmaya devam edeceğiz”
Türk Hava Kurum Şube Saymanı Sevil Ortaoruç ise, “Uçuşlarımızı şu anda Daday’da bulunan Kocalar Çayırında yapıyoruz. Bugün kursumuzun uygulamalı olarak son uçuşlarımız. Yarın simülatör eğitimi ile kursumuzu sonlandıracağız. Başarılı olan öğrencilerimize 1.seviye RC sertifikalarını takdim edeceğiz. Radio Kontrollü Model Uçak Kursumuza talep yoğun oldu. Talepler doğrultusunda ve Hocalarımızın destekleriyle kursumuzu açtık. Uygulamalı eğitimlere geçtiğimiz günden bugüne halkımızdan Çok güzel dönüşler alıyoruz, inşallah ilerleyen süreçlerde RC Model uçak kursumuzun ikinci ve üçüncü seviyelerini de Kastamonu ilimizde açmayı planlıyoruz. Kursumuz hakkında kısa bir bilgi vermek gerekirse, kursumuz toplam 10 gün sürdü, 4 günü teorik, ardından 6 gün uygulamalı olarak eğitimlerimiz devam etti. Sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerimiz 1.seviye kursumuz ile uluslararası düzenlenen yarışmalara katılabilirler. İkinci seviye eğitimlerini aldıklarında bu kursun rehber öğretmeni, Üçüncü seviyede ise kursiyerler uçaklarını kendileri tasarlayıp kendi uçaklarını üretebilir duruma geliyorlar. Yıl sonuna doğru açacağımız serbest model uçak rehber öğretmen kursumuza da tüm halkımızı bekliyoruz. Duyurularımızı sosyal medya hesaplarımızdan ve yerel basından yapacağız. Açacağımız Serbest Model uçak rehber öğretmen kursumuzun katılım sağlayacak kursiyerlerimize katkısı büyük olacaktır. Hem el becerileri gelişecek, uçak tasarlayacak hem de ek iş imkanı sağlayacak. Alacakları sertifika ile Halk Eğitim Merkezi destekli tüm okullarımızda 13 yaş ve üzeri tüm yaş grubuna bu kursu verebilecekler, tüm halkımızı kurslarımıza bekliyoruz. Son olarak emeği geçen herkese teşekkür eder, tüm kursiyerlerimize başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

“İlk kez böyle bir kursun düzenlenmesi bizleri sevindirdi”
Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri ve kursiyerler mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi “Burada daha önce hiç Kastamonu’ya gelmeyen uçaklarda eğitim alıyoruz. Bu kursların ardından ileriki seviyedeki kursları da alıp kendimizi geliştirmek istiyoruz. Daha önce buna benzer bir kurs açılmamış. Bu kursların açılması hem Kastamonu’nun tanınması hem de bizlerin eğitimleri adına çok önemli. Bizlere eğitim veren hocalarımıza ve Kastamonu Şube başkanlığımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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